Congo-Brazzaville: Gynécologie obstétrique - Le professeur Léon Hervé Iloki apprécie le niveau des étudiants

À travers cette soutenance, les candidats ont désormais des outils nécessaires pour entreprendre leurs travaux de recherche c'est-à-dire le temps nécessaire pour rendre les conclusions de leurs travaux à temps, afin que le jury puisse réellement s'y imprégner. On aurait aimé pour le cas présent avoir plus de temps pour regarder quelques coquilles qui peuvent exister, même si les coquilles n'ont jamais enlevé en soi la qualité ou la pertinence des résultats rendus par les impétrants, surtout si à la fin de leur prestation, ils ont été jugés dignes.

Le travail n'est jamais achevé même s'il est apprécié. Il y avait au cours de cette soutenance des remarques qui avaient été formulées par les membres du jury. Donc, l'impétrant, devenu diplômé doit tenir compte des remarques qui lui ont été faites par les membres du jury pour que ce document soit validé avant qu'il ne soit déposé dans les bibliothèques et au ministère de la santé et de la population en vue de son exploitation soit pour des besoins de la société ou des besoins purement universitaires.

Ce n'est pas une innovation. Généralement on devait l'obtenir même un mois avant. Cette année, nous avons été tolérants parce que les étudiants ont été un peu perturbés par un cours sur la méthodologie de la recherche et la rédaction médicale qui venait de leur être dispensé et qui a pris fin quatre jours avant la soutenance. En voulant modifier les informations de départ, le temps ne leur a pas été suffisant pour le faire afin de nous rendre les conclusions avant la date échue.

Je suis satisfait aussi de la présence des éminents professeurs d'université venus de Bangui, en République Centrafricaine et de Yaoundé au Cameroun, notamment, Abdoulaye Sepou, professeur titulaire de Gynécologie obstétrique de la Faculté de la Science de santé et le maître de conférence agrégé, le professeur Pierre Marie Tebeu, gynécologue obstétricien.

Dans une interview exclusive avec Les Dépêches de Brazzaville, le professeur Léon Hervé Iloki, chef de service de gynécologie obstétrique au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU), président du jury, souligne l'importance de cette soutenance et des défis à relever.

