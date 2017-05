Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - DCMP s'incline face à Mazembe à Kinshasa

C'était un match époustouflant, une partie d'intenses émotions, entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et le TP Mazembe, le lundi 29 mai 2017 au stade des Martyrs de Kinshasa.

Quatre buts à trois, c'est le résultat de ce prolifique en buts en faveur des Corbeaux de Lubumbashi. La rencontre comptait pour la 8e journée du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football -Division 1-. Mazembe débute fort la partie en inscrivant deux buts dans les deux premiers quarts d'heure du match, par le Zambien Rainford Kalaba à la 9e minute et le jeune prometteur Ben Malango à la 17e minute. Otis sort Salif Keita et monte Tusilu Bazola qui, avec sa technique, stabilise le milieu de terrain. Et Makusu Mundele Jean-Marc réduit le score sur penalty à la 31e minute. Deux buts, c'est le score à la pause.

Au retour des vestiaires, les joueurs d'Otis Ngoma s'imposent au milieu de terrain, et égalisent à la 77e minute par le biais de Vinny Bongonga qui venait de monter sur l'aire de jeu. DCMP prend de l'ascendant psychologique et Makusu Mundele trouve à nouveau le chemin des filets sur un centre de Ricky Tulengi. DCMP réussit à renverser la vapeur de cette partie sensationnelle et mène trois buts à deux à la 81e minute.

C'est en ce moment que les joueurs de Pamphile Mihayo vont chercher de l'énergie dans leur réserve pour inscrire coup sur coup deux buts, d'abord par Rainford Kalaba à la 84e minute et ensuite par le géant défenseur Malien Salif Coulibaly à la 86e minute.

Au finish, quatre pour Mazembe et trois pour DCMP, au terme d'une partie à rebondissement. « Nous avons une erreur de concentration.

A trois buts à deux, on aurait pu se concentrer, il y a eu des espaces dans la défense, et des duels aériens perdus en défense, mais le championnat continue, on va travailler », a déclaré l'entraineur principal du DCMP, Otis Ngoma.

Le coach Mihayo Kazembe a, pour sa part reconnu que son équipe a bien commencé la partie, avant de fléchir et de jouer trop bas et DCMP a bien réagi. « Mais la défense du DCMP a fait des erreurs et nous en avons profité pour inscrire les deux derniers buts », a-t-il indiqué.

Notons que c'est la première défaite du DCMP depuis le début du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football. Au classement, DCMP garde la tête du Play-Off avec 17 points, devant V.Club qui en compte 15. Mazembe possède également 15 points, après ce succès face à DCMP. Renaissance du Congo compte aussi 12 points avec un match en retard.