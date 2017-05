Congo-Brazzaville: Ligue 1 - Cara met la pression sur les Léopards de Dolisie

Relégués à la deuxième place depuis la 19e journée, les Aiglons ont réussi un coup le dimanche : celui de mettre une énorme pression sur l'AC Léopards de Dolisie, le leader, en battant les Diables noirs (1-0) en clôture de la 20e journée.

C'est ce genre de duel à distance qu'il faut désormais s'habituer pour le reste des matches du championnat national d'élite direct Ligue 1 : l'AC Léopards de Dolisie, leader et son dauphin le Club athlétique renaissance aiglon. Les deux équipes qui doivent s'affronter lors de la 21e journée à Dolisie, vont se donner coup pour coup dans leurs différents duels à distance, en vue de décrocher le titre suprême.

Pour le compte de la 20e journée, aucune des deux formations n'avaient droit à l'erreur, au risque de se faire dépasser ou distancer. Au terme des rencontres, leurs positions n'ont pas changé. Les Fauves du Niari gardent leur statut de leader puisque les Léopards de Dolisie ont dominé La Mancha, sur un score de (2-0).

Junior Makiessé et Harris Tchilimbou ont permis aux Fauves du Niari d'améliorer leur compteur à 46 points. Derrière, le Cara a bien relevé la tête après le nul face à l'Etoile du Congo . Les Aiglons ont pris trois précieux points devant les Diables noirs.

Le réalisme de la meilleure attaque du championnat

Dans ce choc au sommet de la 20e journée, les Diablotins ont eu des meilleures situations mais le réalisme était chez les rouge et noir. Le Cara a, en effet, plié le match à cause d'une mauvaise relance de Niambi Zouma, le défenseur des Diables noirs dans l'axe. Le geste a suffi pour que Cabwey Kivutuka lui chipe le ballon pour marquer l'unique but de la rencontre, à la 25e minute.

Cara aurait pu faire le break si Wilfried Nkaya, bien lancé par Nicolas Ondama, n'avait pas manqué le dernier geste face à Sikoti Sama, le gardien des Diables noirs, à la 30e minute.

En face, Wolfrigon Mongondza lui a volé la vedette. Ce gardien a été un héros pour les Aiglons. Il a multiplié des parades face aux attaquants des jaune et noir pour permettre à son équipe de tenir le résultat. Il fait parler son talent dès la 11e minute en gagnant son duel face à Hugues Nababa.

Il confirme à la 36e minute, en détournant la frappe du même numero 9 des Diables noirs, qui prenait la direction des buts.

Le dernier rempart de Cara a aussi assuré à cinq minute de la fin, répétant les mêmes exploits face aux deux tirs puissants des attaquants des Diables noirs. Le Cara enfonce ainsi les Diables noirs, qui restent coincés à la 17e place juste devant le FC Nathaly's.

Ça va par contre pour l'Etoile du Congo. Les Stelliens ont conservé leur troisième place en dominant l'Interclub sur un score de (2-0).

C'est la première victoire de les Stelliens depuis le début de la phase retour. L'AS Otoho a, elle aussi, signé sa première victoire de la phase retour, mais surtout la deuxième à Brazzaville depuis le début de la saison, puisqu'elle a dominé le FC Kondzo sur ce score identique.

Battue par les Léopards de Dolisie, La Mancha de Pointe-Noire a cédé sa cinquième place à la Jeunesse sportive de Talangaï, vainqueur face à Tongo FC (1-0). Saint-Michel de Ouenzé n'a pas pu faire mieux qu'un nul d'un but partout face à la Jeunesse sportive de Poto-Poto. Patronage Sainte-Anne a battu les Jeunes Fauves (2-0).

L'AS Kimbonguela (ASK) a été elle aussi tenue en échec par Nico-Nicoyé (1-1). Le FC Nathaly's a créé la surprise, en dominant l'AS Cheminots (1-0). Pour le compte de cette 20e journée, rappelons-le, 15 buts ont été inscrits en neuf rencontres soit une moyenne de 1,66 but par match.

Le classement provisoire issu de la 20e journée

1-AC Léopards de Dolisie (46 points+26) ; 2-Cara (44 points+29) ;3- Etoile du Congo (40 points+15) ; 4- AS Otoho (39 points+18) ;5- JST (32 points+12) ; 6- La Mancha (32 points+11), 7-Patronage Sainte-Anne (30 points+5) ; 8- Saint -Michel de Ouenzé (28 points-7) ; 9- JSP (24 points-1) ;10- Interclub (23 points-2) ; 11- AS Cheminots (23 points-6) ; 12- Nico-Nicoyé (21 points-4) ; 13-AS Kimbonguela (21 points-13) ; 14 FC Kondzo (20 points-8) ; 15-Jeunes fauves (19 points -7) ; 16- Tongo FC (19 points-13) ; 17-Diables noirs (18 points-10) et 18- FC Nathaly's (13 points-25) .