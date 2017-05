Congo-Brazzaville: Production - Booster la machine agricole

Le projet de développement du pôle de croissance ouest (PDPC), financé à hauteur de 110 millions de dollars américains USD par la Banque mondiale (BM) devrait passer à la vitesse supérieure après le dernier entretien fructueux entre le ministre de l'Agriculture, Georges Kazadi Kabongo et le chargé des projets agricoles au sein de cette institution financière internationale, Amadou Bâ.

La rencontre entre ces deux personnalités-clés du projet PDPC rentre dans le cadre de la revue à mi-parcours. L'idée au centre de cette démarche vise simplement à « rafraîchir son évolution », explique Amadou Bâ. Il s'agit en fait d'un projet exécuté dans la province du Kongo central (ex Bas-Congo). Mais que dire sur son état d'avancement à ce stade ? Il y a déjà les premiers résultats qui sont disponibles. En effet, aujourd'hui, 100 pré-coopératives sont déjà installées sur les 250 visées à terme dans le cadre d'une structuration des organisations de producteurs en associations ou en coopératives. Au-delà, il faut signaler également le processus engagé de développement des semences et de renforcement des capacités de l'institut national d'études et de recherches agronomiques (Inéra).

Le projet a permis de réhabiliter les laboratoires et équipements des stations de Mvuazi, Gimbi et Nkondo pour la recherche agronomique. Celles-ci arrivent aujourd'hui à produire des semences commerciales nécessaires pour les producteurs. Au moins 19 agri-multiplicateurs de la zone produisent déjà, à partir des semences de base de l'Inéra, les boutures de manioc. Par ailleurs, il ne suffit pas seulement d'améliorer la production mais également de faciliter son évacuation. Sur ce point, le projet a réussi à réhabiliter partiellement et totalement plus de 300 km de pistes rurales sur les 500 km concernés. L'on espère terminer les travaux dans un délai de 3 mois.

Entretemps, une autre information cruciale a été portée à l'attention du ministre de l'Agriculture. Il s'agit de l'indemnisation des propriétaires des sites de la Zone économique et spéciale (Zes) de Maluku, située dans la périphérie de la ville de Kinshasa. L'aménagement de la Zes est arrivée presqu'à son terme, a-t-on appris. L'espace se prête à l'activité agricole et de transformation. Le projet Zes va permettre justement d'industrialiser cette partie de la capitale. Là aussi, le projet PDPC a noté quelques avancées dans le processus d'indemnisation, soit 88 % du montant total. Dès juin prochain, un conseil en transaction sera mis sur pied pour réfléchir sur la mise en place d'un partenariat public privé.