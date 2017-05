Guinée: Voici l'intégralité du protocole d'accord entre la FESABAG et les patrons de banques

C'est une nouvelle qui va certainement réjouir beaucoup des salariés et des promoteurs d'entreprises.… Plus »

6- L'application correcte et intégrale de la Convention collective signée en 2004 entre l'APB et la FESABAG

Les parties acceptent que les primes de scolarité, de la fête du travail 1er Mai, l'allocation de mission syndicale et l'indemnité de congé restent pour le moment inchangés et seront négocier dès le 04 Juillet 2017 sous la médiation de l'Inspection Générale du Travail en même temps que les autres indemnités non discutées lors de ces négociations. En revanche, les primes de Tabaski passent de 1.100.000 à 1.500.000 ; de Ramadan de 500.000 à 600.000 ; de Noel 500.000 à 600.000 et de Maouloud 120.000 à 300.000 GNF.

Après échanges et discussions entre les parties suivies de larges conseils de Monsieur le Premier ministre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Et la Fédération Syndicale des Banques et Assurances de Guinée (FESABAG) représentée par :

