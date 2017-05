Cote d'Ivoire: Mamadou Touré veut planifier toutes les activités de son département sur la période 2017-2020

Le secrétariat d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle avec à sa tête Mamadou Touré, organise du lundi 29 au mercredi 31 mai 2017 à l'institut Pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (IPNETP) un séminaire de planification des activités dudit secrétariat.

Il s'agit pour le secrétariat d'Etat chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de mettre en place un dispositif performant dispensant des formations plus adaptées au marché de l'emploi, dans le cadre d'un partenariat dynamique avec le secteur privé productif, à l'effet de participer activement à l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, par la vision du capital humain.

Mamadou Touré, a précisé que ce Plan stratégique de la réforme devra permettre de planifier toutes les activités du secrétariat d'Etat sur la période 2017-2020 et de décliner des matrices d'actions sectorielles des structures sous tutelle et des directions centrales, conformément aux grands orientations issues du séminaire gouvernemental du mardi 11 avril 2017.

Poursuivant le secrétaire d'Etat, a dit qu'il est important pour toutes les structures du Secrétariat d'Etat de s'inscrire dans le contexte de la seconde revue conjointe sectorielle 2017 du système Education-Formation qui précédera le séminaire de planification des activités de son département. Mamadou Touré a appelé les uns et les autres à la conscience et à la responsabilité pour que le secrétariat d'État chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle soit un département exemplaire.

Kandia Camara ministre de l'Education nationale, a dit : « Je tiens à adresser toute mes félicitations à monsieur le secrétaire d'État qui en seulement au bout de cinq mois a commencé à faire un travail remarquable à la tête du secrétariat d'Etat avec toutes ses belles initiatives pour que le secrétariat d'État chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle puisse jouer son rôle important et accomplisse la mission que le chef de l'État nous a confiées. Il faut que nous ayons des jeunes ivoiriens formés qualitativement et quantitativement pour qu'ils puissent insérer le marché de l'emploi.

Et c'est donc pour cette raison que je félicite le secrétaire d'État pour toutes ses initiatives surtout celle qui nous réunit aujourd'hui. Il veut planifier les activités de son secrétariat, alors planifier c'est prévoir, prévoir c'est anticiper, anticiper c'est prendre des décisions pour que les objectifs fixes soient atteints. Donc, c'est le lieu pour moi de féliciter toute son équipe du subordonné au premier responsable, bravo à vous pour tout ce que vous faites, continuons ensemble cette lutte qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020.»

Plusieurs directeurs centraux, directeurs départementaux, secrétaires généraux, responsables syndicaux et personnels d'encadrement sont venus des quatre coins du pays pour prendre part à ce séminaire de planification.