Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Le WAC met la pression sur l'asec

Plus que 3 journées et le champion 2017 sera connu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le titre n'est pas encore acquit pour l'Asec Mimosas, leader actuel de la Ligue 1 au terme de la 23e journée. En effet, pour le compte de cette journée, les Jaune et noir n'ont pris qu'un seul point sur trois possible face aux Militaires de la SOA.

Les deux formations se sont séparées sur un score nul (0-0), le dimanche 28 mai 2017 au stade Robert Champroux. Un résultat qui maintient l'Asec leader de la Ligue 1 avec 42 points, mais met la pression sur Traoré Siaka et ses hommes. Pour être champion 2017, l'Asec est désormais condamné à gagner ses trois derniers matchs. « Nous venons de bruler notre dernier joker à la SOA. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous sommes donc condamnés à gagner nos trois derniers matches, si nous voulons être champions », a avoué Traoré Siaka, le coach de l'Asec au terme de cette rencontre.

Si l'Asec a fait une mauvaise opération, Williasmville Athletic Club (WAC), le dauphin a fait prendre une option sérieuse pour le titre. Les Guêpes ont dominé les Yéyés du Stade d'Abidjan (2-0). Aby Yao, le coach du WAC et ses hommes se rapprochent par cette victoire de l'Asec. Ils totalisent 41 points. Donc à un point de l'Asec. Le promu croit et joue maintenant pour le titre. « A nous de jouer à fond les trois dernières matches », avait lancé Aby Yao. En tout état de cause, la pression est désormais chez les Mimos. L'AS TANDA victorieuse de l'AS Denguélé ( 1-0) a consolidé sa 3e place ( 37 points).

L'Africa Sports d'Abidjan, qui a calé face à Moossou FC (0-0) fait un bond au classement. Les Aiglons passent de la 5e place à la 4e place (33 points + 4) au terme de cette journée. Zadi Hortalin et ses coéquipiers ont encore trois matches à jouer pour espérer être Africain. L'Africa Sports d'Abidjan a arraché la 4e place au Séwé Sports de San Pedro. Les Portuaires, battus par les Princes de l'Indenié de l'Asi ( 0-1) rétrogradent à la 5e place ( 33 points - 1).