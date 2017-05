Cote d'Ivoire: Le conseil du coton et de l'anacarde exhorte les producteurs à la qualité

Elle a invité tous les acteurs de la filière à faire autant afin de toujours maintenir la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur mondial de noix de cajou avec la meilleure qualité. Pour Mme Logbo Amani Michelle Hortense, secrétaire générale 2 de préfecture de région de Bouaké, cette séance de sensibilisation et de mobilisation à la production de noix de cajou de meilleure qualité permettra de redynamiser le secteur, d'améliorer l'économie nationale et celle de tous les acteurs du secteur.

Il s'agit, a-t-elle rappelé, de sensibiliser les producteurs à commercialiser des produits bien séchés et bien triés. Mais aussi, d'attirer l'attention des acteurs sur l'enjeu que représente la bonne qualité pour un développement durable de la filière ivoirienne de cajou. Elle a aussi loué l'exploit des producteurs qui mettent en pratique les consignes du Conseil du coton et de l'anacarde.

Pour elle, ces données inquiètent toujours et méritent d'être améliorées afin de permettre aux acteurs de la filière anacarde de disposer de moyens nécessaires à la réalisation des objectifs du Cca, à savoir améliorer les conditions de vie et entamer le développement des localités du basin anacardier. C'est pourquoi, elle a exhorté les producteurs à l'amélioration de la qualité de la noix de cajou : « L'objectif de cette mission de sensibilisation est d'informer, de sensibiliser et d'impliquer étroitement les acteurs de la filière dans la gestion de la qualité de la noix de cajou. Cette année, la campagne de la noix de cajou est marquée par une forte dégradation de la qualité, essentiellement liée aux conditions de conservation des noix de cajou par les producteurs. Pour mettre fin à cette dégradation qui influe négativement sur les revenus des producteurs, le Conseil du coton et de l'anacarde, à travers une plateforme organise des séances de sensibilisation ».

La rencontre qui s'est tenue le vendredi 26 mai 2017 au foyer Jeune Viateur à Bouaké a permis aux responsables du Conseil du coton et de l'anacarde de présenter les performances techniques et de donner des conseils pour l'amélioration de la productivité dans le secteur de l'anacarde. Selon Mme Abiba Coulibaly, Coordonnatrice régionale du Cca, après trois (3) années de mise en œuvre des nouvelles dispositions, la filière a enregistré une amélioration de la qualité des produits. « Le Kernel Outturn Ratio (Kor) est passé de moins de 46 à 47 , le taux d'humidité est passé de 9,6 à 8% » a-t-elle dit.

Copyright © 2017 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.