Cameroun: L'Académie du dilatoire

7 ans après l'annonce de la création de l'Anafoot, aucun piquet n'a encore été planté. On pourrait en attendre dix de plus sans que cela n'émeuve personne. C'est le Renouveau du foot ... en marche.

Nommés pour un mandat de 03 ans, les membres du conseil d'administration de l'Anafoot ont déjà consommé une année sans engranger le moindre per diem. Ils doivent se dire que c'est bien la dèche de côté-là. L'évidence s'impose à tous. C'est une fois encore le fétichisme du décret qui est convoqué pour résoudre un problème pourtant crucial pour l'essor de notre football. Une fois encore, on nomme pour contenter des tiers, pour diluer les problèmes, pour distraire l'opinion, pour éviter de s'attaquer aux chantiers du terrain qui eux ne supportent pas le dilatoire. Une académie c'est avant tout des infrastructures.

D'abord La nomination des membres du conseil d'administration en avril 2016 et depuis le 24 mai dernier, la nomination des directeur général et directeur général adjoint ainsi que celle du président du Conseil d'administration de la structure. Suffisant pour dire sa détermination à résoudre le problème de la formation à la base dans le football local.

Finalement créée en septembre 2014, l'Anafoot est chargée de l'initiation et l'encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau, la formation initiale et continue des formateurs à l'enseignement théorique et à la pratique du football, le développement de l'expertise nationale dans les métiers liés au football, la recherche documentaire et la recherche fondamentale appliquée aux métiers du football. Joli programme donc. Reste à le traduire en fait. Et c'est là que la magie opère.

