Cameroun: Ebolowa - Le logement coûte cher

Il faut débourser en moyenne 70.000 FCFA pour trouver une maison d'habitation de qualité. Une maison d'habitation de qualité est actuellement rare et chère dans la ville d'Ebolowa. Il faut en effet, débourser à ce jour, pas moins de 70.000 FCFA en moyenne pour trouver un logement décent dans la ville. Il y'a moins de sept ans pourtant, cette même somme d'argent pouvait donner droit à un logement de luxe dans la ville.

C'est que, le comice agropastoral et la création des annexes des universités d'Etat sont passés par là. D'où la pénurie et la cherté des habitations décentes dans la ville depuis ces sept dernières années.

La dure loi de l'offre et de la demande est donc en branle. Conséquence, plusieurs fonctionnaires, agents de l'Etat et autres employés de société publiques et parapubliques affectés à Ebolowa sont obligés de loger dans des hôtels pendant un certain temps, avant de trouver un logement et s'installer en famille dans la ville.

Ce qui peut parfois prendre du temps. Lucien Mvomo, comptable dans une entreprise de téléphonie mobile de la place est affecté dans la ville depuis mars 2015. Depuis son arrivée dans la cité, il peine à trouver un logement décent pour s'installer avec sa famille.

Des mois d'avance, une fortune

Le comptable fait savoir qu'il est obligé de se rendre à Douala chaque week-end pour retrouver les siens. Le cas du comptable n'est pas isolé. Hervé Nyom, ingénieur des postes et télécommunications dans un service public de la place vit pratiquement le même calvaire.

Bonne fortune toutefois pour ce dernier, sa famille est moins éloignée de son lieu de service. L'ingénieur se rend donc lui aussi chaque weekend à Yaoundé en attendant de trouver une maison d'habitation de qualité pouvant accueillir toute sa famille.

En dehors de la disponibilité du logement, il se pose un tout autre problème. La cherté des maisons d'habitation pour une ville secondaire qui en général, accueille des fonctionnaires moyens.

70.000 FCFA en moyenne pour un appartement moderne, salon, deux chambres, cuisine et douche. Et quand on a la chance de trouver le logement à ce prix, on pense être sorti de l'auberge.

Que non ! L'on doit encore faire face à un autre problème. Le nombre de mois de loyer à payer à l'avance étant fixé au gré du bailleur.

Ce nombre pouvant osciller entre six mois et un an. Une vraie fortune pour les gagnes-petits. Stéphane Ava, enseignant dans un lycée de la ville se plaint de ne pas être « bien logé à cause des coûts du logement jugés exorbitants pour sa bourse».

Résigné, l'enseignant s'est rabattu sur une maison d'habitation jugée moins confortable. C'est la solution finalement adoptée par nombre de ménages. Se loger à moindre coût avec moins de confort. L'essentiel étant d'avoir un toit.