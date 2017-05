Congo-Kinshasa: L'UE confirme les sanctions contre 9 personnalités dont Lambert Mende

Ces sanctions ont été favorisées par les ambassadeurs européens le 27 mai. Dans leur plaidoirie, ils reprochaient notamment à ces figures militaires et politiques de la RD Congo, leur rôle dans les violences dans le Kasaï et toutes les violations des droits de l'homme qui ont cours dans le pays.

Un communiqué publié ce lundi par le Conseil européen énumère la liste des neuf personnalités congolaises. On y retrouve l'actuel ministre de l'Intérieur et de la sécurité, Ramazani Shadari. Son prédécesseur Evariste Boshab n'a pas été épargné. Lambert Mende, ministre des Communications et porte-parole du gouvernement a lui aussi été épinglé de même que Kalev Mutond, chef de l'Agence nationale du renseignement.

