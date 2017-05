Les premières mesures permettront « de réduire à près de 80% le niveau actuel de coupures pour défaut de production. » à fin juillet. On l'a appris à l'occasion de la visite à la centrale de Lagdo du Ministre de l'Eau et de l'Energie du Cameroun ce 29 mai 2017. Une visite qui intervient dans un contexte difficile marqué par des délestages dans le grand Nord. 2 à 3 jours par semaine et par ménage.

Avec en cause, un déficit de production à la centrale de Lagdo. Eneo et le gouvernement ont égrené un chapelet de solutions d'investissements pour maitriser la situation à moyen et à long terme.

Basile Atangana Kouna « Le Gouvernement exécute en ce moment deux importants projets qui vont résoudre de manière durable le problème d'électricité dans le RIN »

Extraits du Discours du Ministre de l'Eau et de l'Energie à la centrale de Lagdo

La Centrale de Lagdo est un ouvrage mythique sur lequel repose le Réseau Interconnecté Nord (RIN), au même titre que celui de Song loulou et d'Edéa, qui constituent la base de la production de l'électricité dans le Réseau Interconnecté Sud (RIS).

Comme l'a si bien relevé le Directeur Général de la société ENEO, dans son propos, la Centrale de Lagdo a toujours été et demeure d'ailleurs la seule source de production d'énergie électrique dans le Réseau Interconnecté Nord.

Ainsi donc, l'objet de ma visite de travail de ce jour, se justifie par les préoccupations que connait cette centrale, ce qui impacte directement sur production que nous rencontrons dans le Réseau Interconnecté Nord.

Je ne voudrais pas également manquer de saisir cette occasion pour évacuer une fois pour toute, qu'il ne s'agit guère d'un problème de négligence ou d'entretien de la Centrale de Lagdo, comme certains semblent se plaire à dire certains.

En effet, nous sommes la, en présence d'un ouvrage qui a 35 ans d'âge, du moment où il a été construit en 1982. Les effets de vieillissement commencent à se faire ressentir, en même temps que les Experts nous disent qu'il peut y avoir également un phénomène naturel, celui de l'ensablement.

Ayant donc été mis au courant de la situation, j'ai fait réaliser une étude de réhabilitation complète de la Centrale, avec pour option de faire passer sa capacité de 72 MW à 80 MW. Le coût prévisionnel affiché de cette opération, est de 100 milliards de francs CFA.

Tenez par exemple, lorsqu'en 2015 et en 2016, nous avons constaté la mauvaise hydrologie sur ce versant, j'ai directement instruit la société ENEO, pour qu'elle démobilise un module de 20 MW de la Centrale d'Ahala à Yaoundé, pour le remonter à Djamboutou à Garoua. Cette solution fonctionne très bien et permet aujourd'hui de réduire le déficit constaté.

En dehors de cette solution qui est déjà mise en place, je voudrais vous annoncer que le Concessionnaire ENEO, va installer et rendre opérationnelle, au plus tard au mois de juillet 2017, une Centrale thermique de 10 MW à Maroua. Tous les contrats y afférent ont d'ores et déjà été conclus avec la société Aggreko.

Dans le moyen terme, la société ENEO va construire deux centrales solaires à Maroua et à Guider, d'une capacité respective de 15 et 10 MW, soit 25 MW au total. Les procédures de contractualisation des entreprises sont déjà en cours.

Le premier projet concret que je voudrais évoquer ici, est le Projet Bini à Warak dans l'Adamaoua. Il apportera 75 MW au réseau Nord, soit à lui seul, plus de la capacité demandée actuellement à la pointe. Donc en réalité, avec la mise en service prochaine de cet aménagement, le RIN devrait être largement excédentaire en matière de capacité d'énergie installée.

Mais ce n'est pas tout. Avec l'accompagnement de la Banque Mondiale, nous envisageons connecter les Réseaux Interconnectés Sud et Nord. Ce qui permettra un échange d'énergie et une plus grande marge de manœuvre dans l'approvisionnement en électricité.

Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour trouver des solutions aussi bien immédiates que pérennes aux problèmes d'électricité au Cameroun. Nous y travaillons jour et nuit, mais soyons clair, il n'y a pas d'autres solutions que de multiplier les sources de production et même de les diversifier, dans le cadre d'un mix énergétique. C'est ce qui est en train d'être fait.

C'est pourquoi, je voudrais, pour clore mon propos, remercier en particulier, les populations des trois Régions Septentrionales, et en général, celles du Cameroun tout entier, pour leur résilience.

Malgré la situation délicate et surtout les sirènes de la désinformation, vous avez su garder l'esprit républicain.

Pour l'instant, je voudrais demander à la société ENEO de tenir sa part d'engagements, en conduisant à terme, tous les projets susmentionnés et dans les délais requis.

Ce que je note avec satisfaction, c'est que d'ici le mois de juillet 2017, c'est-à-dire dans environ deux mois, il y aura un léger mieux. En 2018, il est attendu également d'autres améliorations pour le bien être de nos populations.

C'est donc sur cette note d'espoir et surtout d'assurance que je voudrais encore une fois de plus, remercier tous les acteurs pour leurs apports multiformes.

Ainsi, comme l'a si bien instruit le Chef de l'Etat, Son Excellence Paul BIYA, la bataille de l'énergie, nous devons la gagner, la gagner ensemble, pour un Cameroun émergeant à l'horizon 2035.

Joël Nana Kontchou « Ces capacités nouvelles auront pour bénéfice de réduire à près de 80% le niveau actuel de coupures pour défaut de production. »