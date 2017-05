Congo-Brazzaville: Denis Sassou Nguesso inaugure le barrage de Liouesso

« C'est une bonne affaire que nous avons, renchérit un autre. Et puis, cela va attirer. Si nous pouvons avoir le secteur privé, des gens qui viennent s'installer, faire des usines et construire des machines. C'est à travers l'énergie que cela va tourner ».

Des Congolais sont venus assister en chantant et en dansant à l'inauguration du barrage de Liouesso, dans le nord-ouest du pays, et surtout saluer l'arrivée d'une électricité pérenne. « Liouesso, vraiment, c'est bon, explique l'un d'entre eux. Ici, à Liouesso, on ne connaît pas les délestages de Brazzaville. Il n'y a pas de délestage. »

