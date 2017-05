Cameroun: Gestion du fret terrestre - Son de cloche discordant

Et ce n'est pas tout. « Nous voulons aussi le départ du coordonnateur du BGFT. Telle est la teneur de notre mémorandum que nous souhaitons que vous transmettiez », a-t-il conclu. Le ministre Grégoire Owona, par ailleurs président du Comité de concertation et de suivi du dialogue social, a tenu à calmer le jeu. Le mémorandum sera transmis à qui de droit, mais seulement a-t-il relevé, le Premier ministre et le chef de l'Etat ne sont saisis que lorsque toutes les autres voies ont été explorées. A en croire le ministre, l'OTTC apporte son mémorandum alors que ses équipes et lui travaillent déjà sur la question. « Nous allons inviter le BGFT. Nous aurons aussi une séance de travail avec vous. Donc soyez disponibles », a proposé le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Leur promettant qu'ils vont travailler afin que des solutions soient trouvées. C'est visiblement satisfaits des propos du ministre que les visiteurs ont quitté les lieux hier.

Face au ministre du Travail et de la Sécurité sociale hier dans son cabinet, Ibrayima Yaya, président de l'Organisation des transporteurs terrestres du Cameroun (OTTC) a commencé par indiquer que « le mémorandum adressé au chef de l'Etat vise à exprimer le soutien de l'ensemble des transporteurs du Cameroun aux actions menées en leur faveur, mais aussi pour le port de Kribi qui sera bientôt opérationnel ». C'est après cela qu'il ajoute : « Dans le même mémorandum, nous sollicitons que le Bureau de gestion du fret terrestre (BGFT) puisse devenir une structure de l'Etat. Car certains individus s'en sont accaparé et nous souffrons, alors que le BGFT pourraît nous aider à reconstruire des routes, des écoles parce que c'est une structure qui brasse beaucoup d'argent ».

