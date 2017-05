Cameroun: Bonabéri - La circulation plus fluide

Les usagers apprécient cette situation depuis un mois déjà.

Entre le lycée polyvalent de Bonabéri et le rond-point Deido ce matin du 29 mai 2017, Yvette N. n'a fait que 30 minutes. Pour qui n'est pas habitué aux embouteillages, ce temps peut sembler interminable pour une distance pas vraiment longue. Mais pour cette employée d'une entreprise de la place à Bonanjo, c'est un record de vitesse. En effet, entre les travaux sur la pénétrante Ouest de Douala, le chantier du 2e pont sur le Wouri, Dame Yvette passe d'habitude deux à trois heures pour parcourir le même trajet. Avec des conséquences néfastes pour son travail, où la mère de famille débarque parfois à 10h, 11h même dans le pire des cas, sous l'œil désapprobateur de sa hiérarchie.

Cette circulation plus aérée, Yvette N. n'est pas la seule à la vivre. Car depuis près d'un mois maintenant, Bonabéri passe mieux. Conséquence sans doute des mesures prises par les entreprises exécutantes des grands chantiers dans cette partie de la ville, après la descente et les prescriptions du gouverneur du Littoral en avril dernier. Mais aussi du travail sur le terrain du peloton routier motorisé de Bonabéri qui depuis quelques mois s'attelle à faciliter la traversée du pont sur le Wouri. On peut également noter des travaux moins intenses à la sortie Ouest de Douala. Sur ce dernier point, Mathieu M., habitué des motos, préfère rester dubitatif : « Est-ce que les gars-là finissent les travaux ? Ils avancent, après ils reviennent travailler sur un espace qu'ils avaient déjà traversé et c'est ça qui crée les embouteillages.

Mais tout ce mois de mai quand même, ça passe vraiment. » Seul bémol, quelques bouchons en soirée, mais monsieur M. l'explique par le blocage au rond-point Deido, lui-même en plein chantiers liés au projet optimisé du 2e pont sur le Wouri. Pour les opérateurs économiques de Bonabéri aussi, la fluidité du trafic, c'est tout bénef', comme l'explique Alain L., responsable dans une société industrielle à la sortie de la ville : « Depuis le début des travaux, on a eu un ralentissement de l'activité. Nous n'arrivions plus à respecter les délais de livraison de nos produits. Mais depuis quelques semaines, la circulation s'est améliorée et les affaires reprennent, même si ça n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. » Son souhait, que cette note positive se perpétue.