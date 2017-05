Ile Maurice: Travaux routiers - Rs 212 millions pour le ré-asphaltage à travers l'île

Le ministre a aussi dévoilé les tracés des cinq routes de contournement qui seront construites dans diverses régions du pays. Nommément à Goodlands, Triolet, St-Julien, Cap-Malheureux et La Croisette. La construction de la première phase de la voie d'accès liant La Vigie, La Brasserie et Beaux-Songes représente le plus gros projet et devrait coûter plus de Rs 653 millions. Le début des travaux est prévu en janvier 2018.

Le ministre des Infrastructures publiques a soutenu que ce nouveau système sera bénéfique sur le plan financier, environnemental et pour la surface des routes. «Avec les différentes couches d'asphalte lors des précédents travaux, l'état de nos routes s'est abîmé. Cette fois, les routes devraient être en meilleur état pour une plus longue période. Cette technique de recycling permet une économie financière de 10 à 15 %.»

