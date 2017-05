Togo: Prévention rime avec vaccination

Le Togo s'est engagé dans un processus de décentralisation qu'il veut participatif et consensuel. Dans cet… Plus »

15.272 filles dans cette tranche d'âge seront vaccinées du 30 mai au 2 juin dans deux districts expérimentaux du Togo, Tchamba et Golfe. Et étendu par la suite aux autres régions d'ici 2018.

L'OMS a certifié deux vaccins anti-VPH à l'innocuité avérée, devant être administrés aux filles âgées de 9 à 13 ans. C'est en effet à cet âge-là que le vaccin produit la réponse immunitaire la plus efficace, et il est important de recevoir le vaccin avant l'exposition au VPH.

Le cancer du col de l'utérus est une maladie évitable. Il existe un vaccin sûr et très efficace qui protège contre le VPH et qui a le potentiel de prévenir un tiers de tous les cas.

