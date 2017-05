Algérie: Le journaliste algérien Djamel Alilat arrêté au Maroc

La crise Libyenne ne cesse d'inquiéter et d'interpeller les pays frontaliers et voisins. Ainsi, une rencontre des… Plus »

«La région du Rif, qui est en proie à des manifestations depuis plusieurs mois, doit être couverte comme n'importe quelle région du monde et par tous les journalistes professionnel», a ajouté Anthony Bellanger, le Secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. «Au nom de la FIJ, qui défend la liberté de se déplacer, la liberté d'expression et par extension la liberté de la presse, nous demandons que notre confrère algérien Djamel Alilat soit libéré immédiatement et sans condition. Pour la FIJ et le SNPM, cette arrestation est tout simplement intolérable».

Si le président de l'association a été relâché quelques heures plus tard, le journaliste algérien Djamel Alilat est toujours maintenu en garde à vue à l'heure où nous écrivons ces lignes car il serait soupçonné «d'inciter les habitants à manifester et pourrait subir une procédure d'expulsion».

La Fédération internationale des journalistes (FIJ), première organisation mondiale de journalistes avec 600.000 membres, dénonce l'arrestation arbitraire du journaliste du Watan Djamel Alilat le 28 mai au Maroc et exige sa libération immédiate et sans condition.

