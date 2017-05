Sénégal: Le manque de soutien des autorités dénoncé, lors de la présentation d'un livre

S'exprimant lors de la cérémonie de présentation tenue hier, lundi 29 mai dans un hôtel de la place, le président du Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec), Abdou El Mazide Ndiaye, a déploré le manque d'accompagnement des autorités publiques dans la production de cet ouvrage.

Intitulé : «Comprendre le processus des élections législatives au Sénégal», cet ouvrage vise selon les auteurs à faciliter aux acteurs du jeu politique la compréhension du processus des élections législatives au Sénégal. Fort de 60 pages, ce livre qui est, en effet, écrit dans un style simple et accessible explique en 60 points les différentes dispositions du Code électoral relatives aux élections législatives du 30 juillet prochain. De la déclaration de candidature au contrôle du processus de dépouillement en passant par la confection et le dépôt des listes des candidats, le choix du nom de la coalition et de la couleur des bulletins ainsi le rôle des différents membres du bureau de vote, tout est expliqué en détail.

