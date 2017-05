Jamil Faye demande à la Ligue sénégalaise du football professionnel (Lsfp) prendre ses responsabilités en donnant les trois points au Casa Sport ou à son équipe de Guédiawaye Fc comptant pour le match retard de la 6e journée initialement programme le 14 décembre 2016.

« Si on reste dans notre principe de base, on devrait y aller même si nous ne sommes pas contents sur la démarche parce que la Ligue doit prendre ses responsabilités en donnant les 3 points soit au Casa ou à Gfc et la partie qui n'est pas content fait un recours », a indiqué le président de Gfc. Le président du club de la banlieue dakaroise réagissait hier, lundi 29 mai, sur les ondes de la Rfm par rapport à la nouvelle reprogrammation du match à Kaolack et non à Ziguinchor par la Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel.

Une nouvelle décision que la Lsfp motive par le souci de prévention et de préservation de la sécurité de tous les acteurs. Même s'il n'écarte pas de se rendre à Kaolack, le président de Gfc entend soumettre la décision finale aux instances du club. «Nous avons toujours été clairs. Quand la Ligue nous convoque, on a toujours répondu présent. Quand on nous a convoqués à Ziguinchor, nous sommes allés mais on n'a pas joué. On nous a convoqués de nouveau à Kaolack. On va se réunir pour prendre une décision finale », ajoutait le président de Gfc.

Ce contentieux, on le rappelle, était pendant depuis le non déplacement des Banlieusards le 14 décembre 2016. Un impaires que le Guédiawaye Fc avait justifié par la panne de l'avion qui devait les transporter à Ziguinchor.

Une deuxième reprogrammation avait également été fixée le 3 mai dernier mais cette fois, c'est le préfet qui a interdit sa tenue. Une interdiction que la Commission de discipline de Lsfp avait jugé justifiée. A quatre journées de la fin du championnat, la Ligue 1 reste encore dominée par Génération Foot (47 pts, +23). Guédiawaye FC (37 points +7) et Casa Sports (33 pts, -2) occupent respectivement la 2e et 5e place du classement.