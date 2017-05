Sénégal: Afrobasket féminin 2017 - Le Président de la Fsbb juge le tirage satisfaisant pour les "Lionnes"

Logée dans la poule B, l'équipe nationale féminine retrouve Nigeria, le Mozambique, la Guinée et l'Égypte et une équipe déterminée à l'issue du tournoi de la Zone 4. La compétition servira ainsi de qualification pour la Coupe du monde de basketball féminin prévue en Espagne en 2018.

« Il n'y a pas eu de groupe facile à ce niveau de la compétition. Ce sont les douze meilleures équipes africaines qui vont se rencontrer. Mais par rapport à l'Afrobasket 2015 on peut dire que le tirage a été un peu plus clément pour le Sénégal », a indiqué le président de la Fédération sénégalais au retour de Bamako.

Me Babacar Ndiaye a indiqué que le tirage au sort de l'Afrobasket qui se se déroulera du 18 au 27 août au Palais des Sports de Salamatou Maiga à Bamako a été plus clément pour le Sénégal comparé à celui de la dernière édition remportée par les Lionnes.

