Sénégal: Elections de reprèsentativité - 14 centrales syndicales en lice

Les élections générales de représentativité des centrales syndicales démarrent aujourd'hui, 30 mai 2017, sur l'ensemble du territoire. Elles sont 14 en lice à l'assaut de l'électorat des travailleurs sénégalais. Ainsi, la Confédération des travailleurs du Sénégal (Cnts) de Mody Guiro sortie première avec 39.61% des suffrages valablement exprimés remet en jeu sa légitimité acquise lors des élections de 2011. La Cnts avait doublé l'UNSAS (22.41%), la CSA (14.12%), la CNTS/FC (7.43%), la FGTS/B (4.36%), la CDSL (3.74%).

Rebelote pour l'édition de 2017 où les travailleurs auront la latitude de choisir les centrales syndicales à même de porter leurs différentes revendications. L'objectif poursuivi à travers ce processus est d'aboutir à une rationalisation du dialogue social. Il s'agit pour l'Etat, de disposer d'interlocuteurs suffisamment représentatifs, forts et indépendants, à l'échelle sectorielle, nationale et internationale.

L'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) de Mademba Sock a obtenu, rappelons-le, le soutien de Mamadou Lamine Dianté et l'affiliation du syndicat des enseignants libres du Sénégal/Originel. S'y ajoute le soutien du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) de Mballo Dia Thiam et les syndicats de la Sénélec, de la SDE et les transporteurs et chauffeurs. «Si l'Unsas gagne, je vais me retirer», a relevé Mademba Sock qui est dans une dynamique de reconstruction d'un mouvement syndical solide et de reconfiguration de la carte syndicale du pays.

La Cnts de Mody Guiro remettra en jeu sa victoire des dernières élections de représentativité de 2011. Il estime que le mouvement syndical reste faible parce que fragmenté. Ce qui, dit-il, altère le jeu démocratique et le dialogue social.

Cheikh Diop de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts/Force du Changement) appelle aux travailleurs sénégalais de conférer à sa centrale un leadership qu'elle va correctement l'assumer en appelant à des grands rassemblements, organiser des meetings syndicaux, des marches et sit-in pour alerter les décideurs et les employeurs des préoccupations des travailleurs. Pour la Confédération des syndicats autonomes d'Elimane Diouf, il s'agit de donner un nouveau visage au monde syndical sénégalais et de nouvelles démarches adossées aux valeurs.