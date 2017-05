Burkina Faso: Reprise des élections municipales partielles - Des couacs enregistrés à Andemtenga

L'Organisation démocratique du travail (ODT) vient en tête dans l'Arrondissement 4 de Ouagadougou, l'Union pour le progrès et le changement (UPC), parti d'opposition, également en tête dans une commune (Zabré) et le Nouveau temps pour la démocratie (NTD) arrive leader dans une commune (Madjoari). Voici l'ensemble des résultats.

Nous avions 7 conseillers et nous sommes passés à 9 conseillers. Nos alliés du MPP ont eu 2 au compte de la majorité. On s'en félicite, avec 11 conseillers dans l'arrondissement 4. Nous pensons que les électeurs nous ont compris », a-t-il conclu.

Elle est suivie du CDP avec 5 sièges, de la CMP avec 2 sièges, du MPP avec 2 sièges et de l'UPC avec 1 siège. Pour certains représentants de partis politiques, c'est un bon résultat à prendre puisque leurs partis ont eu plus de sièges que lors des élections de 2016.

A la demande de la CENI, les autorité administratives et militaires sont intervenues pour dissuader les auteurs des entraves, en vain », a déploré le président de la CENI, Newton Ahmed Barry. Sur l'ensemble des sièges à pourvoir, le MPP, le CDP et l'UPC sont les partis politiques qui ont eu le plus de conseillers municipaux. Mais dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, c'est l'ODT qui vient en tête avec 9 sièges.

Dans ce village, des notables coutumiers se sont octroyés le droit d'entraver le droit de plus de 30% des inscrits de pouvoir voter, sous le fallacieux prétexte qu'ils sont inconnus du village pour certains et se porter candidats pour d'autres.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.