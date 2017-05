Sénégal: Fatkha Touré - «Le Ps ne compte pas faire moins qu'en 2012»

interview

Quelles sont vos attentes par rapport aux investitures pour les prochaines législatives?

La logique du Parti socialiste n'est pas d'être un parti suiviste ou «yobaléma». Depuis 2007 avec le Front Siggil Sénégal, ensuite avec Benno Siggil Sénégal, Benno akTanor et Benno Bokk Yaakaar, le Ps a toujours pris ses décisions de façon libre et démocratique.

C'est donc en toute responsabilité que notre parti a décidé d'aller avec Bby aux législatives de 2012, ensuite les locales de 2014 puis le référendum de 2016 où on a joué un rôle majeur dans la victoire du «Oui», ainsi que les élections du Hcct.

Nous avons un parti responsable, très logique dans sa démarche avec des orientations de son Secrétariat général qui sont partagées par l'ensemble des responsables du parti.

Je rappelle seulement qu'en 2012, on avait 21 députés et ça, c'est un acquis que nous comptons maintenir et renforcer dans la coalition Bby, tout simplement parce que nous ne comptons pas faire, pour ces prochaines législatives, moins que 2012.

Pensez-vous que ce souhait de maintenir votre quota de 2012 est réaliste aujourd'hui, après la dissidence du maire de Dakar et ses partisans, mais aussi la perte du terrain du Ps dans certains de vos bastions comme le département de Mbour ?

Le département de Mbour est et reste le fief incontesté et incontestable de notre secrétaire général. Maintenant, pour ce qui s'est passé en 2014 et qui a permis à l'Apr de ratisser beaucoup de communes dans le département de Mbour, c'est parce que c'était une élection locale au cours de laquelle les camarades ou les partis au niveau local avaient la possibilité d'aller seuls ou en alliance avec n'importe quelle autre formation. La deuxième précision, c'est par rapport à Dakar.

Nos camarades, aujourd'hui, s'érigent en bouclier derrière le camarade Secrétaire général pour défendre la suprématie du Ps dans la capitale. Sur les 19 coordinations que compte notre parti à Dakar, les responsables des 12 coordinations sont restés fidèles à la direction du Ps.

C'est seulement le camarade Khalifa Sall qui a décidé d'aller dans une liste opposée à celle de Bby mais cela n'enlève en rien le fait que le Ps reste un parti fort à Dakar et que les camarades sont déterminés à travailler pour consolider les acquis de Bby dans la capitale.

Cependant, les camarades qui seraient tentés d'aller dans une liste opposée à celle de Bby, ne seront pas surpris un jour que le parti décide non pas de les exclure, mais de constater par une décision souveraine qu'ils se sont auto-exclus du Ps. Nous attendons la publication des listes des candidats et si on constate leurs noms sur d'autres listes, ce ne sera pas une exclusion décidée par le parti, mais une constatation de leur auto- exclusion.

On n'entend point le Ps sur le débat relatif à la tête de liste de Bby. Est-ce à dire qu'il se contente de la présidence du Hcct et n'est pas intéressé par le perchoir ?

Pour le moment, nous continuons notre travail de massification et de consolidation de notre parti, tout en continuant les discussions avec nos partenaires de Bby. Car pour nous, ce qui compte le plus, c'est de parvenir à des investitures consensuelles en tenant compte des intérêts ou de la représentativité des uns et des autres.

Vous savez tous que Guédiawaye est un fief du Ps, en 2012, nous avions un député dans ce département. Pour les législatives, nous ne comptons pas faire moins au niveau de ce département. Notre ambition est de ne pas faire moins que 2012 en termes de quota de députés socialistes tant au niveau de certains départements à l'image de Guédiawaye, que national.