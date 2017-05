Sénégal: Législatives du 30 juillet - Maïmouna Ndoye Seck « balaie » pour Macky

Maïmouna Ndoye Seck, ministre du Tourisme et des transports aériens, à travers son mouvement dénommé Gunge Macky Sall (Gms), a organisé ce dimanche, à Dakar, une manifestation dans le but de baliser la route du chef de file de l'Apr et chef de l'Etat vers les échéances électorales.

Par le biais d'une journée dite de prières pour le Sénégal et de solidarité envers les nécessiteux, comme l'annonce un communiqué en date d'hier. Selon en effet la note, «l'objectif de ce grand rassemblement est de formuler des prières et de fédérer toutes les forces en perspective des prochaines échéances». Un rassemblement qui a vu la participation de plusieurs membres de l'Alliance pour la République (Apr).

Le mouvement marque ainsi «le point de départ d'une mobilisation aux côtés du chef de l'État visant à lui garantir les moyens de mettre en œuvre sa politique pour l'émergence du pays», a dit la ministre Maïmouna Ndoye Seck. Et d'ajouter dans la foulée: «Mon action, aux côtés du président de la République, s'inscrit dans une logique de soutien sans limite dans le temps et sans condition.

Lors de ce rassemblement qui a réuni une foule nombreuse acquise à sa cause, le mouvement Gunge Macky Sall (Gms) a offert «une série de lectures du Saint Coran et de l'animation religieuse dirigées par des Imams des quartiers environnants et animées par des chanteurs de toutes confréries confondues», précise la note. Le rassemblement s'est terminé avec la remise de kits Ndogou à des nécessiteux de la zone et d'autres venant d'horizons divers.

Le Mouvement Gms compte aujourd'hui plus d'une dizaine de cellules réparties dans la région de Dakar. Créé en 2015, Gms vise à permettre aux populations de tirer profit des opportunités offertes par les politiques économique et sociale du Plan Sénégal Emergent (Pse), grâce à la mise en place des GIE dans les domaines tels que l'agriculture, la santé, les transports, etc.