Tunisie: Une belle réaction carthaginoise

Le CFC a fait son travail, soutenu par son entraîneur Catindo, toujours en train de hurler ses instructions à son équipe sur le terrain. Le style carthaginois, sa façon de passer à l'offensive sous l'impulsion de la passeuse Amina Mansour, sa vitesse et son rythme ont permis au CFC de décrocher une victoire précieuse. Pour le CSS, la défaite sur un score sec n'est qu'un résultat très dur à digérer. Ainsi à égalité de victoire et de défaite, CFC et CSS auront recours à la «belle» qui aura lieu ce jeudi à Sidi Bou Saïd à partir de 22h00.

Certes, la perte de la première manche 26-28 a touché le moral des Sfaxiennes qui menaient pourtant avec sept points d'écart. Les coéquipières de Nihal Kbaeïr étaient, durant les deux sets suivants, en deça de leur valeur. Des points concédés d'une façon étonnante, et des difficultés énormes pour s'opposer aux attaques de l'équipe adverse qui s'imposa par 25-15 et 25-20.

