Tunisie: La musique n'est jamais hors d'affaire...

On s'est comme donné le mot cette dernière semaine pour plaindre «l'état calamiteux» auquel est arrivée la musique tunisienne, et pour dénoncer tout spécialement le peu de cas que l'audiovisuel fait de l'Art du chant et de la chanson.

Les «on», drôle de coïncidence, parlent au nom du même «militantisme culturel». Ce sont des universitaires, des critiques ; ce sont même des professionnels, membres du syndicat des musiciens. Tous, quasiment sur le même tempo, pratiquement sur le même ton, expriment un ras-le-bol, et appellent (autre curieuse unanimité) les responsables de l'Etat à «intervenir d'urgence» et (pourquoi pas ?) à «reprendre les choses en main». Un rappel avant d'essayer de trouver une «issue» raisonnable à cette question : le problème est proprement ancien.

«Mâché» et «mastiqué» avec le même argumentaire, le même élan, les mêmes accents et la même fougue voilà près de deux décennies. J'ai retrouvé une de mes chroniques de juin 2010. Elle commençait par s'interroger sur l'indifférence des médias «aux recommandations de la tutelle et de la consultation nationale (la seule organisée à ce jour) sur l'initiation des publics et la diffusion des musiques de qualité».

Et de poursuivre à propos des variétés télévisées : «... On ne veut accuser personne parmi les invités... on veut s'adresser, une énième fois, aux programmateurs, comment font-ils pour ne pas prêter attention à tant de médiocrité, à un si bas niveau de musiques, de textes et de voix... ?».

Ce discours réprobateur de 2010 se répétait déjà à «l'infini». Depuis fin 70, depuis fin 80. Aucun mystère là-dessus : en ces temps, la thématique musicale était une thématique unique. Elle tournait autour du seul genre de la chanson citadine, la chanson de l'élite, la chanson reconnue, la chanson dominante. C'était ou ses «âges d'or», ou ses crises, «par à-coups».On ne vivait que ça ; on ne s'opposait que sur ça. En sachant raison garder, maintenant : là, en ce XXIe siècle mis sens dessus dessous, au beau milieu de cette post-modernité «folle», et de ce «néo-libéralisme» qui supplante les frontières et transcende les «ponts», parler de musique devient de moins en moins réaliste. Nous recommandons les lectures «basiques» sur la musique et les effets de la mondialisation.

Tout y est dit sur «l'archaïsme» (respectable, idéaliste) qui exhorte à résister aux vogues, et à régénérer le passé. Tout y est dit, mais la réplique infaillible gicle aussitôt : mais comment ? Avec les nouvelles technologies de la diffusion et de la communication ? Avec l'entremêlement des cultures, la réduction des distances et des différences ? Avec la «world-music», mixée, métissée, si minutieusement hybride, qu'elle a généré le mode planétaire du «chant». Le sonore et le vocal universel. L'art musical unique. Peut-être plus prégnant, plus influent que la pensée unique. Comment, de même, harmoniser l'esthétique musicale et la plate et irréfutable sociologie ? Un pays qui compte près de 70% de jeunes d'entre 15 et 40 ans peut -il imposer la diffusion d'une musique d'une petite minorité d'aînés ?

Evidemment, l'histoire musicale des peuples ne peut se réduire à des techniques ou à des statistiques. Non plus que se résoudre à de sèches et brutales prescriptions de marchés. Il y a toujours moyen (on revient toujours à Bourdieu) de résister et peut-être même de tenir tête aux puissants de ce monde, aux magnats de la télévision. Il y a toujours moyen de dialoguer, de défier, de faire pression sur les plus irréductibles d'entre eux : de les convaincre, enfin, d'une chose : que l'intérêt brut de l'audiovisuel privé se confond souvent avec le bonheur artistique des nations. Tant d'exemples dans l'Histoire.

La musique n'est jamais hors d'affaire, songeons-y bien.