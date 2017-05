Tunisie: Derna de nouveau bombardée

Le président égyptien Abdel Fattah Al Sissi a déclaré vendredi que les frappes visaient les responsables de l'attentat contre les coptes et que l'Egypte n'hésiterait pas à procéder à d'autres frappes à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Le porte-parole de l'ANL, le colonel Ahmed Messmari, a déclaré avant-hier soir aux journalistes présents à Benghazi que les forces de Khalifa Haftar étaient en relation avec l'armée égyptienne pour des frappes aériennes et que les opérations du week-end visaient des stocks d'armes et des camps opérationnels.

L'Egypte soutient le chef de guerre libyen Khalifa Haftar, dont l'Armée nationale libyenne (ANL) s'oppose aux groupes islamistes et à d'autres combattants à Benghazi et Derna depuis plus de deux ans.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.