Tunisie: Six individus placés en garde à vue

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, dans un communiqué hier, la neutralisation, dimanche soir, d'un terroriste «classé dangereux», soupçonné d'être un dirigeant de l'organisation terroriste Daech et qui était retranché sur les hauteurs du mont Salloum depuis 2014. Le terroriste a été abattu lors d'une opération sécuritaire menée à Hassi El Frid dans le gouvernorat de Kasserine. L'opération était menée en coordination entre le parquet du Pôle judiciaire antiterroriste et l'Unité nationale d'investigation dans les crimes terroristes de la Garde nationale d'El-Aouina. Selon la même source, un deuxième terroriste a été blessé et une autre personne, en lien avec le groupe terroriste, arrêtée, lors de la même opération.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis et porte-parole du Pôle judiciaire de lutte antiterroriste, Sofiène Selliti, a indiqué que le terroriste abattu lors de cette opération faisait l'objet d'une enquête judiciaire depuis six mois, ajoutant que les investigations se poursuivent encore.

