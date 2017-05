Tunisie: Les enseignements et les leçons à tirer

Alaya Allani, expert en matière d'étude des groupes terroristes, souligne : «La multiplication des opérations préventives opérées ces dernières semaines à Sidi Bouzid et dimanche soir à Kasserine appellent les trois remarques suivantes :

D'abord, les deux opérations de Kasserine et Sidi Bouzid sont à considérer comme lourdes. Si elles n'avaient pas eu lieu, le pays aurait connu une catastrophe sécuritaire et économique certaine.

A Sidi Bouzid, on a abattu l'émir de katibat Okba Ibn Nafaâ. A Kasserine, on a coffré l'un des terroristes les plus dangereux qui constitue une grande mine d'informations. Ensuite, les deux opérations ont un lien direct avec le terrorisme, la contrebande et le blanchiment d'argent.

Enfin, l'amélioration palpable des capacités de nos forces de sécurité dans la mesure où nos renseignements sont désormais sur la bonne voie. Il est à préciser que les réussites engrangées par nos forces n'ont trouvé que peu de soutien financier et moral des pays frères et amis.

Dans ce contexte, nous appelons à ce que l'administration américaine révise sa décision de réduire de 80 millions de dollars à 50 millions de dollars l'aide militaire annuelle qu'elle apporte à la Tunisie».

Le Pr Allani ajoute : «Toutefois, il faudrait mettre en exergue les aides et l'assistance fournies par les services secrets américains à leurs homologues tunisiens ainsi que la coopération européenne en la matière et il ne faut pas oublier ce que l'Algérie nous apporte en matière de lutte contre le terrorisme».

Peut-on s'attendre à ce que le mois de Ramadan et la saison estivale se passent dans des conditions sécuritaires satisfaisantes ?

«Nous l'espérons, réplique-t-il, mais à condition que le gouvernement poursuive sa bataille contre la corruption et réalise les objectifs suivants : récupérer son argent auprès de ceux qui ont contracté des crédits et refusent de s'en acquitter et auprès de ceux qui ont fait de l'évasion fiscale leur sport favori, adopter des lois fermes à l'encontre des contrevenants, accélérer l'adoption de la loi sur l'enrichissement illicite, contrôler sérieusement les sources de financement des partis politiques et des associations où l'argent coule à flots et enfin renforcer l'indépendance de la justice et la mettre à l'écart des tiraillements politiques et partisans». «Les menaces terroristes sont toujours à l'ordre du jour, prévient le Pr Allani, et gagner la bataille contre la corruption lancée par Youssef Chahed est le meilleur moyen pour assécher les sources de financement du terrorisme».

Pour un développement régional effectif

Le Pr Alaya Allani est convaincu que le gouvernement Youssef Chahed est en mesure de réussir mais à condition de respecter les exigences suivantes : parvenir à renforcer le front intérieur, améliorer les conditions sécuritaires avec la Libye voisine, instaurer des législations plus dures contre la corruption, baisser les droits de douane dans le but d'éviter les fausses déclarations et de couper la route à toute tentative de corruption, et instaurer une approche de développement régional effective qui incitera les investisseurs à lancer leurs projets dans les régions dites défavorisées».

Pour conclure, le Pr Alaya Allani revient sur un article publié la semaine dernière par le journal américain Washington Post dans lequel celui-ci exprime sa conviction «que la Tunisie peut être un exemple réussi dans la région arabe. Sa réussite est bien cette transition démocratique tranquille, les grandes réformes économiques qu'elle est en train d'opérer et sa volonté de gagner la bataille de l'emploi». Et au cas où ses promesses se réaliseraient, le terrorisme deviendra l'exception et non la règle».