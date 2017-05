Tunisie: Et de quatre pour Issam Jebali !

Chaouki Ben Saâda a assuré avec Troyes une place en Ligue 1 la saison prochaine. A l'issue de la deuxième rencontre de barrages, Troyes a pu prendre le dessus sur Lorient (2-1 et 0-0). En Ligue 2 et en l'absence de Khaled Ayari, Orléans a pu sauver sa place en dominant pour la deuxième fois le Paris-FC sur le score d'un but à zéro.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia, a indiqué que le défenseur d'origine tunisienne, Karim Rekik, quittera le club cet été. Le défenseur n'a pas donné pleine satisfaction au vu surtout des grandes ambitions de la formation marseillaise pour la saison à venir. La piste d'Aymen Abdennour est de plus en plus évoquée depuis des semaines du côté de l'Olympique de Marseille.

