A quelques heures du dépôt des listes de candidatures aux législatives, la coalition de l'opposition Mankoo Taxawu Senegaal a fini de voler pour de bon en éclats. Après Modou Diagne Fada qui a annoncé dans la matinée d'hier, lundi, son départ de la coalition de l'opposition et le lancement de Mankoo Yessal Senegaal, le Pds d'Oumar Sarr a porté sur les fonts baptismaux la coalition Wattù Senegaal, en compagnie de Aj, Bokk Gis Gis, Tekki et une vingtaine d'autres partis et associations et avec comme tête de liste nationale Me Abdoulaye Wade. Quant à la bande à Malick Gakou du Gp, Idrissa Seck de Rewmi et cie, elle envisage d'aller aux législatives sous la « dictée » de Khalifa Sall, conformément à la résolution du comité ad hoc de Mankoo Taxawu Senegaal.

La liste unitaire de candidatures aux législatives du 30 juillet prochain, tant chantée par l'opposition significative regroupée autour du Pds, de Rewmi, d'Aj, du Grand parti, de Bess du niak, du Fsd/Bj et tutti quanti n'aura finalement été qu'un vœu pieux de leaders politiques qui n'ont su dépasser leurs clivages, calculs politiciens et choc des egos.

Après les blocages nés des concertations autour de la tête de liste nationale, les conciliabules pour trouver un consensus avec le camp des pro-Khalifa Sall et celui des libéraux, la coalition a fini par exploser en mille morceaux, pour ne pas dire en trois pôles. A moins de vingt-heures du dépôt des listes de candidatures aux législatives, Modou Diagne Fada a été le premier à prendre ses responsabilités et annoncer son départ de Mankoo Taxawu Senegaal.

L'ancien président du groupe parlementaire du Pds et leader de Ldr/Yessal a vivement dénoncé ainsi hier, lundi, les divergences qui ont fini de secouer cette alliance de l'opposition au cours d'un point de presse avant de lancer sa propre coalition sous la dénomination de Mankoo Yeesal Senegaal.

Face à la presse, le président de Ldr (Les Démocrates Réformateurs/ Yeesal) a annoncé en effet qu'il ira aux élections législatives du 30 juillet prochain sous sa propre bannière et qu'il est en train de discuter avec d'autres partis politiques pour pouvoir aller à la pêche aux voix des Sénégalais. «Notre calendrier républicain nous conduit aujourd'hui à nous pencher sur les élections législatives du 30 juillet 2017 auxquelles Ldr/Yeesal prendra part... Nous irons à la rencontre des électeurs sous le titre d'une coalition. Nous sommes en train d'en discuter avec beaucoup de formations politiques. Aujourd'hui, nous allons même déposer le nom de la coalition que nous avons appelé Mankoo Yeesal Senegaal», a dit sans fioritures Modou Diagne Fada. Non sans fustiger l'attitude des leaders qui a conduit à la rupture au sein de Mankoo Taxawu Senegaal.

LE PDS CREE WATTU SENEGAAL

La question de la tête de liste nationale devant conduire la coalition Mankoo Taxawu Senegaal n'ayant pas été vidée par les leaders de l'opposition significative, le Pds (premier parti de l'opposition) a préféré aller à la quête des suffrages sous une bannière autre que celle de Taxawu Senegaal. Accompagné d'And Jef de Mamadou Diop Decroix, de Bokk Gis Gis de Pape Diop, de Tekki de Mamadou Lamine Diop et d'une vingtaine d'autres partis et associations, le Pds d'Oumar Sarr a porté sur les fonts baptismaux la coalition Wattù Senegaal. Une coalition qui compte aller aux législatives sous sa propre bannière avec comme tête de liste l'ancien Président Abdoulaye Wade et qui se veut « une coalition gagnante».

Le troisième pôle qui émerge de Mankoo Taxawu Senegaal, à l'absence de consensus entre le camp de Khalifa Ababacar Sall et celui du Pds qui se disputaient la tête de liste nationale, est celui des anciens membres de Bennoo Bokk Yaakaar, aujourd'hui de plein pied dans l'opposition. Selon une source proche du dossier, cette troisième voie va déposer sa liste aujourd'hui autour de ce camp qui regroupe des partis comme Rewmi d'Idrissa Seck, le Grand parti de Malick Gakou, Bess du niak de Mansour Sy Djamil, le Fsd/Bj de Cheikh Bamba Dièye, Initiative 2017 avec And Pencoo de Moussa Tine, Anc du maire des Parcelles assainies Moussa Sy, Parti socialiste (PS) des valeurs et du Mouvement d'initiatives et d'Actions, Taxawu Dakar de Khalifa Sall. Un leader emprisonné dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar et qui est appelé a être le fer de lance de la coalition, comme déjà établi par le comité ad hoc de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal.