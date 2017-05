Tunisie: Le show de Chendoul

A priori, l'on ne peut que se réjouir d'un tel succès réalisé par un cendrillon qui parvient à damer le pion à un gros calibre, parti largement favori avant le match.

Les joueurs de l'US Ben Guerdane méritent cette victoire car ils ont fait un match très intelligent devant une bien méconnaissable Espérance qui ne peut s'en prendre qu'à elle-même dans ce duel à la Goliath et David au terme duquel la logique n'a pas été respectée.

Nous n'allons pas revenir sur les détails de la rencontre ou sur les tactiques adoptées par les deux équipes beaucoup plus que sur l'ambiance et les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée.

Le show d'un responsable irresponsable

Tous ceux qui ont vu ce match ont eu droit à une mascarade et à un show de très mauvaise facture dont l'auteur n'est autre qu'un certain Aymen Chendoul, vice-président du club local. Le comportement atypique de ce monsieur fut la parfaite mauvaise image que donnent depuis quelque temps plusieurs responsables et dirigeants des clubs sportifs.

Au moins, trois fois, le match allait être interrompu pendant au moins une vingtaine de minutes en tout. Pourquoi ?

Tout simplement parce que cet homme se permettait à chaque fois de rouspéter auprès du commissaire du match et de l'arbitre à propos de la désormais fameuse «main courante» et du nombre de responsables autorisés à prendre place sur le banc de touche et même en ce qui concerne le nombre des spectateurs visiteurs.

Ce fut vraiment un spectacle des plus désolants exécuté par ce responsable irresponsable qui cherchait vraisemblablement à déstabiliser les joueurs de l'Espérance et à provoquer leur colère et leur déconcentration.

Même s'il n'est pas arrivé à ses fins en ce qui concerne la nervosité des joueurs «sang et or» qui ont fait montre d'un calme à la hauteur de l'image de marque du doyen des clubs tunisiens, il a quand même atteint son objectif en ce qui concerne la déconcentration de tous les joueurs.

Le comble, c'est que la «danse» farfelue de Aymen Chendoul a été menée au vu et au su de tous les organisateurs du match et même des agents de l'ordre public qui «ne savaient» pas comment s'y prendre avec lui et lui ont laissé libre cours pour poursuivre son cirque et devenir la vedette du spectacle.

L'énorme gâchis des «Sang et Or»

Tout ce manège ne minimise en rien le mérite de la sympathique équipe de l'US Ben Guerdane qui a négocié son match à l'italienne, en optant pour une tactique défensive et des tentatives audacieuses par des contres dangereux.

Mais ce qui inquiète vraiment les supporters de l'Espérance et qui s'est manifestement illustré au cours de ce match, c'est l'énorme gâchis et le ratage d'un nombre incalculable d'occasions de but.

C'est devenu l'apanage de l'équipe de Bab Souika dont le style de jeu lui permet toujours d'imposer son cachet dominateur sans pour autant parvenir à réussir le juste équilibre entre les occasions créées et les buts réalisés.

Sur ce chapitre, Faouzi Benzarti aura encore du pain sur la planche, et le recrutement d'un autre buteur patenté s'avère désormais impératif car ce n'est pas avec une domination le plus clair du temps stérile qu'on peut s'imposer à l'échelle africaine et arabe.

Le tartan à bannir

On ne peut pas passer sans parler de l'impact très négatif du tartan posé sur la pelouse du stade de Ben Guerdane.

On ne l'a jamais répété assez, ce genre de pelouse est à bannir si l'on veut vraiment promouvoir le football dans nos contrées. On est absolument tenu de le faire au moins pour la Ligue 1 existe.

D'aucuns diront que la réglementation en vigueur interdisant le tartan pour la Ligue 1, mais l'application ne suit pas. Et là, il est temps d'aborder le problème et de le résoudre une fois pour toutes. A bon entendeur, salut !