Tunisie: Activer la concrétisation des promesses et engagements

La manifestation qui s'est donc tenue six mois exactement après la Conférence internationale, a vu la présence active des représentations diplomatiques des différents coparrains de la conférence et les représentants des principaux donateurs.

Cette réunion solennelle d'évaluation de la concrétisation des promesses et engagements effectués les 28 et 29 novembre 2016 à Tunis, a pour but de préparer la grande réunion de bilan devant se tenir à New York au mois de septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, laquelle se tiendra au niveau des ministres des Affaires étrangères et des directions internationales des organismes, institutions, fondations et établissements bancaires qui s'étaient solennellement engagés à soutenir l'effort d'investissement de la Tunisie en vue de la relance de son économie nationale, du redressement de ses finances publiques et du redémarrage de son développement.

La conférence «Tunisia 2020» avait permis de totaliser 13 milliards d'euros de promesses d'investissements et d'engagements fermes par les différents bailleurs de fonds présents les 28 et 29 novembre dernier à Tunis.

Cet engagement international avait représenté un véritable temps fort pour la Tunisie qui bénéficiait enfin de nouveau de la confiance des bailleurs de fonds et investisseurs les plus prestigieux, désormais ainsi engagés aux côtés de notre pays.