Tunisie: Le palier supérieur

Ce qu'on appelle une véritable déroute qui conclut un play-off où l'USBG a fait de la figuration. Al Ittihad sait par conséquent parfaitement d'où il vient.

Rappelez-vous en plein PO, la veille d'un match important à Tunis, certains joueurs ont quitté nuitamment le lieu du stage pour protester contre les gros retards de versement des salaires et primes.

C'est dire que le club jaune et noir n'a pas été épargné par la grave crise financière qui n'a ménagé aucun club, hormis deux ou trois grosses cylindrées.

En l'absence de ressources financières fixes, le bureau de Mehdi Dbouba a dû s'en remettre au fameux système «D» et aux subsides fournis par quelques gros mécènes qui sauvent d'une certaine façon la baraque.

«En dehors des soucis financiers, il faut rappeler d'autres paramètres qui auraient d'une certaine façon justifié une déroute de mon club, analyse l'entraîneur Chokri Khatoui.

Que peut-on attendre d'un ensemble qui n'a entamé la préparation de la saison que le 3 août, et qui a dû attendre trois journées pour disputer son premier match de la saison pour une raison (sécuritaire) ou une autre (sportive)?».

Ce n'est donc pas le grand club qui peut se permettre toutes les folies financières imaginables pour s'offrir de grosses pointures. D'ailleurs, l'effectif ne comporte aucune véritable vedette, y compris parmi ses étrangers : Idrissa Coulibali a transité par l'Espérance de Tunis où il ne sut jamais s'imposer.

Jacob Youmé n'a jamais défrayé la chronique ou bénéficié d'un statut de titulaire à part entière. Quant à Marcel Kouassy, il vient de rejoindre le club soudanais Al Merreikh, adversaire de l'ESS en Ligue des champions d'Afrique.

Du baume au cœur

L'effectif bénéficie de quelques prêts (le gardien Seïfeddine Charfi, en provenance du Club Africain, le stratège Chamseddine Samti, arrivé de l'Espérance Sportive de Tunis...) et s'appuie sur quelques éléments d'expérience (l'arrière central Amine Abbès, le latéral gauche Mourad Zahou qui possède la remise en touche la plus longue et la plus dangereuse de la L1, le milieu relayeur Zoubeïr Darragi, les attaquants Bilel Khelifi et Hassène Harbaoui...).

Le potentiel humain peut sembler tout juste moyen. Toutefois, il possède un cœur gros comme ça ! Beaucoup de générosité et du mordant. Un peu dans le style communiqué par le timonier Chokri Khatoui qui a su mettre en place une véritable machine de guerre capable de se transcender et de se porter au play-off.

Prônant la politique de ses moyens, l'USBG jette du baume au cœur des citoyens d'une ville frappée de plein fouet par la crise des échanges commerciaux depuis la révolution. La ville frontalière avec le voisin du Sud trouve auprès de son équipe de football une source pour se régénérer et croire en des lendemains meilleurs.

Assurée déjà de participer à la prochaine édition de la coupe de la Confédération, l'USBG accède au palier supérieur. Elle doit améliorer l'infrastructure du stade Hay El Matar, rebaptisé stade 7-Mars, afin de répondre aux normes d'homologation exigées par la confédération africaine.

C'est du reste l'occasion ou jamais pour faire décoller une enceinte moyenâgeuse quand bien même on sait qu'il n'y a pas derrière ce club ni la Compagnie des Phosphates de Gafsa, ni le Groupement chimique tunisien afin de trouver les subsides nécessaires pour ce genre de travaux.

Les travaux herculéens

L'élimination de l'Espérance de Tunis en a surpris plus d'un. Pourtant, dans l'état de manque de fraîcheur qui guette les quatre représentants du foot national dans les coupes africaines en ces interminables prolongations de la saison, le traquenard était parfait, les Sang et Or ont payé un tel déficit de fraîcheur physique et mentale.

Sortant d'un harassant régime de play-off où chaque rencontre ressemble à une finale, ils ont dû enchaîner par les difficiles sorties de Ligue des champions, puis, par cette demi-finale en déplacement et jouée par une chaleur torride.

Eh bien, passer de l'altitude d'Addis Abeba aux chaleurs de Ben Guerdane en plein mois de Ramadan ne constitue pas un exercice simple. Il aurait fallu que le staff technique se rabatte sur un large turnover, ce qui n'est manifestement pas le fort de Faouzi Benzarti.

Quoi qu'il en soit, certains joueurs-cadres ont besoin de souffler. Or les échéances immédiates en Ligue des champions et en sélection nationale avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations ne leur laissent aucune opportunité dans ce sens.

Pour eux, l'été va ressembler aux fameux travaux herculéens.