Sénégal: Vers les assises de la boulangerie

« On est dans un Etat de droit. Ceux qui déclarent qu'ils ne vont pas respecter le poids ça les engage et l'Etat de droit va s'imposer. Donc la direction du commerce va faire son travail. Nos membres vont respecter le poids et le prix homologué », a-t-il laissé entendre.

«Nous avons pris la décision d'organiser les assises du secteur de la boulangerie et de la minoterie avant le 10 juillet. Dés la semaine prochaine vous allez travailler avec les services de mon département sur la définition des termes de référence et les éléments techniques de cette rencontre.

Prenant la parole, Alioune Sarr, Ministre du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des Pme a annoncé que le gouvernement, pour apporter des solutions aux problèmes listés par les boulangers, a pris la décision d'organiser des assises nationales de la boulangerie et de la minoterie avant le 10 juillet prochain.

Et pourtant, il y a des règles et des lois qui définissent cette distribution. Certains boulangers donnent aux distributeurs le pain dont le prix référence est de 150 francs à 100 francs ou à 105 francs. Ce qui nous fragilise », a déploré Amadou Gaye, président de la fédération nationale des boulangers du Sénégal.

«Ce n'est pas la question du prix de la farine ou du pain qui nous préoccupe mais, c'est un problème d'organisation du secteur dans son ensemble. La distribution pose problème et pour les boulangers parfois, c'est comme si on est pris en otage par les distributeurs.

Les responsables régionaux de la fédération nationale des boulangers du Sénégal ont été reçus hier, lundi 29 mai, par le Ministre du commerce Alioune Sarr pour discuter des difficultés auxquelles le secteur est confronté. Entre autres problèmes qui plombent le secteur, les boulangers ont soulevé le manque d'organisation, la non application des textes qui régissent le métier et la concurrence déloyale.

