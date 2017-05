Guinée: La police a enregistré 7 cas de viol depuis le début de l'année à Labé

Ces dernières années la région de Labé connait une certaine escalade de la violence au point où certains travers sociaux comme le viol ou les violences physiques faites aux femmes ne cessent de grimper aussi.

Saisie sur la question madame Mamadou Ramata Diallo en charge de la protection infantile et des mœurs au commissariat central de police de Labé a abordé le sujet avec notre rédaction :

« nous recevons des cas de violences faites aux femmes dont les auteurs sont des hommes, des cas de viols où les mineures sont les plus victimes ou encore des coups et blessures entre époux, le plus souvent les plaintes sont accompagnées par les victimes, on les conduit d'abord à l'hôpital pour des soins, on revient ensuite faire la procédure c'est-à- dire interpeller l'auteur, auditionner la victime faire le rapport et déférer l'affaire à la justice. »

Si la pesanteur culturelle éclipse parfois les dispositions légales le juge Boubacar Hafia Bah a rappelé que ces violences faites aux femmes sont prévues et punies par la loi notamment l'article 239 du code pénal guinéen et alinéas suivants, mais le juriste s'est aussi indigné du fait que certains produits pharmaceutiques comme le valium à usage de drogue se retrouvent vendus à des citoyens sans un avis médical.

Tout en précisant que par rapport aux années antérieures le taux de viols, de coups et blessures et autres violences a augmenté dans la région, Madame Mamadou Ramata Diallo a rappelé que dans bien de couples où surviennent des coups et blessures les femmes finissent par se désister .Toutefois pour ces 5 premiers mois de l'an 2017, 7 cas de viols auront déjà été gérés par ses services et diligentés vers la justice.