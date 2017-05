Congo-Kinshasa: Affaire Kamuina Nsapu, torpillage du processus électoral, ... - Les sanctions de l'UE sont tombées

Après avoir ciblé en décembre 2016 sept dirigeants congolais, l'Union européenne vient d'administrer un nouveau tacle au pouvoir de Kinshasa qui se distingue par la violation massive des droits humains et multiple des stratagèmes pour brouiller la piste qui mène à l'alternance démocratique.

Parmi les nouvelles personnalités congolaises ciblées par les sanctions européennes figurent le directeur de cabinet du chef de l'Etat, un vice-Premier ministre, un ministre et des gouverneurs de province.

L'Union européenne n'est pas prête à relâcher la pression sur la République démocratique du Congo.

Depuis un temps, l'épée de Damoclès était suspendue sur les autorités congolaises. Après d'intenses pressions exercées sur l'entourage du chef de l'Etat, Joseph Kabila, Bruxelles vient de passer à l'acte en infligeant des sanctions contre neuf dirigeants congolais. Le Conseil de l'Union européenne est monté d'un cran en élargissant la liste des responsables politiques congolais visés par des sanctions de l'Union européenne (UE).

L'UE n'a pas fait dans la dentelle, deux ministres en fonction, dont Emmanuel Shadary de l'Intérieur et Mende, porte-parole du gouvernement, sont ciblés. Sur cette nouvelle liste, on retrouve également l'ancien vice-Premier ministre de l'Intérieur Evariste Boshab, un général de l'armée et un colonel de la police nationale ainsi que le chef des renseignements civils.

Elle reproche à ses dirigeants de s'être rendus coupables de « graves violations des droits de l'Homme ». Et pour qu'aucun Etat, aucun citoyen européen n'en ignore la portée, la décision a été coulée le 29 mai 2017 dans le journal officiel de l'UE. Dans le fond, ces mesures consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager dans l'Union. Les nouveaux sanctionnés sont venus s'ajouter à sept autres dirigeants congolais qui ont été inscrits sur cette même liste noire de l'UE.

En des termes clairs, ces neuf personnalités congolaises ne peuvent plus nouer des affaires avec des citoyens européens. Lorsqu'on sait que nombre d'entre eux ont des familles entières qui vivent en Europe, il y a de quoi être préoccupé d'autant plus que même les transferts des fonds deviennent des délits punissables pour des citoyens ou des organismes européens qui tenteraient de faire des transactions avec ces personnes visées.

Contrairement à la suffisance et à l'arrogance affichée en public dans les milieux proches du gouvernement, ces sanctions ciblées font très mal et devront pousser de nombreux responsables sécuritaires et politiques à la réflexion.

Liesse dans l'Opposition, désillusion dans la MP

A Kinshasa, les premières réactions ne se sont pas fait attendre. A l'Udps (Union pour la démocratie et le progrès social), Jean-Marc Kabund, son secrétaire général, n'a pas caché sa joie, dans une interview sur le site d'informations en ligne actualite.cd.

« En sanctionnant tous ces gens du pouvoir, l'UE donne raison au peuple congolais et au Rassemblement. Nous attendons voir ces sanctions être appliquées valablement parce que nous estimons que la bande à Monsieur Kabila ne comprend pas que ce pays doit subsister après eux. Ils sont prêts à tout faire pour se maintenir au pouvoir au grand malheur du peuple congolais. Ce qui se passe au Kasaï et à l'Est ne peut pas inaperçu. Nous appelons à ce que l'UE élargisse encore le filet pour cibler d'autres personnalités qui ne sont pas encore inquiétées », a déclaré Jean-Marc Kabund cité par Actualite.cd.

Le SG de l'UDPS a également saisi l'opportunité pour appeler la population à se lever pour s'approprier son destin. « Ce pays nous appartient, mais il appartient aussi à la communauté internationale. Il est du devoir des Congolais de pouvoir s'assumer en tant que seuls responsables du destin de leur pays. Nous n'allons pas oublier l'apport important de la communauté internationale. Elle lance le ton et nous donne le chemin à suivre. Et c'est à nous de récupérer et rebondir sur ça ».

Dans les rangs du pouvoir, les premières réactions sont venues du vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu. Interrogé également par Actualite.cd, le patron de la diplomatie promet sans être explicite une réciprocité. « Nous ne pouvons pas rester indifférent face à ces sanctions injustes qui ne respectent en aucun cas la souveraineté de la RDC. Il y aura une réponse appropriée à ces sanctions », a-t-il dit.

Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration de l'UE sur les nouvelles sanctions contre les fossoyeurs, selon elle, de la démocratie et de l'Etat de droit en RDC. En page 3, la liste détaillée de neuf personnalités visées par les sanctions européennes.