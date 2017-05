Tunisie: Les producteurs exigent l'augmentation des prix à la production

D'autant plus que le coût de la production a connu un accroissement sensible. Cette situation a eu ses conséquences fâcheuses sur la rentabilité économique des professionnels opérant dans ce secteur.

Ils ont subi, de fait, des pertes énormes, ce qui menace sérieusement les activités et la pérennité du secteur.

Au cours de la réunion en question, les participants ont constitué un comité chargé d'examiner, d'une façon périodique, l'évolution des prix au niveau de la production, compte tenu de l'augmentation du coût des intrants.

Le coût demeure élevé

A noter que 80% environ du coût de ce secteur proviennent des intrants importés en devises comme les alevins, l'alimentation et les produits de traitement.

Ledit comité s'est réuni, de son côté, le 26 mai dernier, à Bekalta pour se mettre d'accord sur la définition et la révision du prix à la production du loup et de la dorade selon l'espèce et la taille. Le coût demeure élevé par rapport au prix de vente au niveau de la production.

A titre d'exemple, le coût du kilogramme de la daurade est de 11.500 d alors que le prix de vente au niveau de la production est de 10.500 d avant de passer à 11.000 d après la décision d'opérer une majoration de 500 millimes le kg par le comité constitué récemment.

Cette situation démontre clairement que les producteurs supportent des pertes importantes qui pourraient s'aggraver davantage suite à l'importation des besoins de la production de l'étranger en devises.

Le secteur de l'aquaculture joue un rôle régulateur du marché car l'offre des poissons marins est assez limitée. En outre, les poissons provenant de l'aquaculture contribuent à maintenir les prix de vente au public à un niveau assez abordable.

Les espèces élevées comme la daurade et le loup sont très appréciées par les consommateurs tunisiens et étrangers et de grandes quantités sont régulièrement écoulées dans les marchés.

Les établissements touristiques s'approvisionnent, eux aussi, en ce produit qui est présenté aux touristes presque chaque jour. L'opération d'élevage se fait sur plusieurs étapes et nécessite l'utilisation de plusieurs intrants dont la majorité est achetée des pays étrangers, ainsi que le suivi et le traitement.

Les producteurs sont appelés à faire une évaluation permanente des closeries où se trouvent les alevins qui évoluent en quelques mois pour devenir des poissons propres à la consommation.

Les unités de production font travailler des milliers de personnes dans les différentes spécialités.

L'objectif est de respecter les normes de qualité et de fournir au marché les quantités suffisantes pour satisfaire une demande de plus en plus grande et rentabiliser ces entreprises qui sont implantées dans plusieurs régions du pays.