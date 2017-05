Tunisie: Seïfeddine Charfi, le héros

Elle a tenu bon. Elle a bien résisté durant les 120 minutes, tout en désamorçant, de temps à autre, le pressing de l'adversaire par des contres rapides. Elle n'a pas paniqué. Elle n'a pas refusé le jeu et elle a même tiré sur la transversale. Sa stratégie consistait à ne pas laisser l'adversaire marquer de but pour que la partie s'achève sur un score de parité et le sort sera ainsi scellé par les penalties.

A part deux tirs sur la transversale et le montant et une pléthore de corners, Charfi était en très grande forme, toujours à l'affût.

Dans la poule du play-off, elle s'est contentée, certes, d'un rôle de figurant, mais, au début de la saison, elle a fait des miracles ; non seulement en championnat, mais surtout en Coupe de Tunisie, puisqu'elle a atteint les demi-finales, pour la première fois dans l'histoire du club. Dimanche, elle a affronté l'EST, la tête haute.

