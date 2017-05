Afrique: La consommation du tabac tue plus de 7 millions de personnes par an

communiqué de presse

A la veille de la Journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rendu public un rapport dans lequel, elle indique que la consommation du tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année dans le monde.

Dans ce document, l'OMS qui évalue le coût sanitaire et économique du tabac ainsi que son impact environnemental, appelle à interdire sa promotion et à augmenter les taxes du prix du tabac. Le texte relève que chaque année, plus de 7 millions de personnes meurent du tabagisme, contre quelque 4 millions au début du 21e siècle. Actuellement, le tabac, principale cause évitable des maladies non transmissibles, tue la moitié de ceux qui en consomment, selon l'OMS.

Les auteurs du rapport notent que le tabagisme touche principalement les personnes pauvres et constitue une cause importante de disparités en matière de santé entre riches et pauvres. Ils préviennent que 80% des décès surviendront dans les pays à revenu faible ou intermédiaire d'ici à 2030.

A en croire l'OMS, le tabagisme représente également un lourd fardeau économique pour la planète puisque chaque année, il coûte aux particuliers et aux gouvernements plus de 1400 milliards de dollars (1.250 milliards d'euros) en dépenses de santé et en perte de productivité, soit 1,8% du produit intérieur brut (PIB) mondial.

D'après le rapport, le tabac abîme également l'environnement. Sa culture est aussi partiellement responsable de la déforestation. Un arbre est perdu pour chaque 300 cigarettes, écrivent les experts. Et pour venir à bout de ce fléau, l'OMS plaide pour des « mesures fortes » comme l'interdiction du marketing et de la publicité, le conditionnement neutre, l'interdiction dans les lieux publics intérieurs et les lieux de travail, ainsi que l'augmentation des taxes.

« Le tabac est une menace pour tous (... ). Il aggrave la pauvreté, bride la productivité économique, pousse les menages à faire de mauvais choix alimentaires et pollue l'air intérieur », a affirmé la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, dans un communiqué.

Cette année, la Journée mondiale du tabac est célébrée sur le thème : « Le tabac - une menace pour le développement ».