Burkina Faso: Le rapport des audits 2015 révèle plus de 31 milliards de francs CFA de malversations

Mais, ils souhaitent surtout que la restructuration des corps de contrôle soit menée à bout pour aller vers un contrôle basé sur les risques et sur la performance. Toute chose qui selon l'Autorité, permettra d'anticiper les risques de détournement et permettra de sauvegarder le bien public.

Dans le rapport, on trouve également des recommandations et des actions en justice. 55 dossiers sont actuellement en justice.

De la même façon, on ne peut pas être à la Présidence du Faso et faire travailler des prestataires sans contrat. Vous ne pouvez pas non plus donner la gestion des comptes de dépôts à des personnes qui ne sont pas des comptables», s'est indigné le contrôleur général à sa sortie d'audience.

Ainsi, l'audit sur la présidence du Faso révèle une gestion aux antipodes des règles de bonne gouvernance. «On ne peut pas être à la présidence du Faso et ne pas avoir une comptabilité matière en bonne et due forme. C'est dire qu'on ne sait même pas quelles sont les personnes, quels sont les biens de la Présidence du Faso.

