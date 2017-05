Afrique: Les diplomates et les arbres

La journée de l'Afrique a été célébrée ce 25 mai au Gabon. Les diplomates africains en poste au à Libreville, en appellent à la protection et à la préservation durable de la nature. Une occasion pour eux d'appeler les politiques à la bonne gouvernance et aux jeunes, à plus de responsabilités pour construire le continent noir, plein d'avenir.

« Le combat pour la protection de la nature n'est pas seulement pour les écologistes. C'est un combat pour chacun de nous .C'est l'affaire de tous » souligne un ambassadeur accrédité au Gabon. C'est profitant de la Journée de l'Afrique, que les diplomates ont planté les arbres en signe de la protection et de la préservation de la nature.

« Faisons de l'Afrique, un arbre de vie », c'est en ces mots que Diadié Yacouba DAGNOKO, Ambassadeur du Mali près le Gabon, tout en saluant l'hospitalité de ce pays ami, a également exprimé son attachement aux valeurs de l'Union africaine. Ce geste des plantes mises en terre, est un acte de foi, que le continent noir, est une terre d'opportunités, dira t-il. La terre africaine est fertile, riche de sa différence, les jeunes doivent se donner à l'agriculture et l'élevage.

Parlant de la jeunesse africaine, le diplomate malien estime qu'elle a le devoir de participer à bâtir le continent. Comme tout africain et respectueux de la dignité humaine, l'Ambassadeur est parfois meurtri de voir les jeunes périr dans le désert et surtout dans les eaux des mers et des océans pour aller chercher un ailleurs meilleur. Pour lui, l'heure ne devrait plus être seulement aux discours, mais il faut passer aux actes, lance t-il aux hommes politiques africains.

Jean-Marie AKA, Premier Conseiller/Chargé de mission de l'Ambassade de Cote d'Ivoire près le Gabon, salue l'initiative. La symbolique de la mise en terre des arbres est forte .Aussi, a-t-il salué la présence massive des diplomates à cette rencontre qui symbolise la beauté de l'unité africaine. Une Afrique riche et forte de sa diversité. Les arbres sont plantés, quitte à la mairie de Libreville de les entretenir pour le bien de tous.