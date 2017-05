Congo-Brazzaville: La DDC appelle ses militants à tenir leurs engagements

Créée le 15 avril 2009, la Dynamique pour le développement du Congo, a-t-il renchéri, fonde son action et son projet sur le respect des droits de l'homme et du citoyen dans le cadre d'un Etat de droit reposant sur le suffrage universel et pluraliste.

Pour Armand Mpourou, cinquante-sept ans après l'indépendance, les acteurs politiques doivent parler plus de l'économie et développement du pays au lieu de se vautrer dans les querelles politiques source de tension sociale.

Le Congo, a-t-il poursuivi, se doit de tourner la page sombre de son histoire qui n'a été émaillée que par les guerres de leadership, la course effrénée à l'enrichissement illicite, la haine politique et le tribalisme exacerbé.

« Notre mission aujourd'hui est de contribuer au progrès de la communauté en offrant aux populations, la possibilité de développer les talents de leadership, la responsabilité sociale, l'esprit d'entreprise et de la solidarité, nécessaire pour effectuer des changements positifs. La DDC œuvre pour la paix et ne tolère pas l'insécurité, la violence sous toutes ses formes.

