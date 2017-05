Sénégal: Projection d'un film sur le dialogue interreligieux à la FKA

"Si l'imam Muhammad Nurayn Ashafa et le pasteur James Movel Wuye sont aujourd'hui codirecteurs du Centre interreligieux de médiation de la ville de Kaduna, leur passé est marqué par la violence. Ils se décrivent comme des activistes religieux militants qui avaient été programmés pour se haïr tout en évangélisant et islamisant à tout prix", renseigne le communiqué.

Il est question, dans ce film, d'un témoignage de deux anciens ennemis Nigérians, ressortissants de Kaduna, au nord du Nigéria, une région "rendue tristement célèbre depuis plusieurs années par ses conflits ethniques et religieux meurtriers et répétés".

Mettant en scène les relations conflictuelles entre chrétiens et musulmans au Nigéria, le film "montre comment des ennemis jurés sont devenus des partenaires pour construire la paix, par-delà les épreuves personnelles et les forces de la haine autour d'eux".

Le film se veut "un outil pertinent et puissant dans la société actuelle" avec "son message de dialogue, de pardon, de réconciliation et d'implication dans les milieux de conflits" rapporte la source.

