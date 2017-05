Sénégal: Tigo Business présente son datacenter aux Directeurs des Services Informatiques

communiqué de presse

Annoncé en juin 2016, le projet de datacenter d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA est aujourd'hui sorti de terre dans le pôle urbain de Diamniadio et est fin prêt.

Selon un communiqué, ce datacenter construit par Sen Connect, entité du groupe Millicom, et filiale sœur de Tigo, sera commercialisé par Tigo Business, la marque de Tigo dédiée aux entreprises.

En prélude à l'inauguration officielle de son datacenter prévue en juillet 2017, Tigo Business a eu le privilège de présenter ce bijou technologique aux Directeurs des Services Informatiques des plus grandes entreprises du Sénégal.

La même source informe que la cérémonie de présentation a eu lieu le mercredi 24 mai au Radisson Blu Hôtel devant un parterre d'experts des technologies de l'information et de la communication, et des partenaires de choix tels que Uptime Institute, organe de référence mondiale de certification des datacenters, Master Power l'un des leaders mondiaux dans la construction de datacenters, et Avanti, leader des services de communications par satellite, premier client du nouveau datacenter.

Samba Koita, Directeur Technique de Tigo, a présenté le datacenter Sen Connect comme d'une part un facilitateur d'échanges et de mémorisation des données pour les entreprises, et d'autre part un outil d'optimisation et d'accélération de leurs performances au Sénégal et dans la sous-région.

Il a rappelé que Tigo en tant qu'acteur technologique et économique, entend jouer pleinement son rôle dans l'édification et la consolidation du Sénégal numérique.

«Ce datacenter a été construit pour répondre à vos préoccupations, en tant que garant de la sécurité et de la continuité du business dans vos différentes entreprises » a ensuite souligné M. Hichem Andaloussi, Directeur de Tigo Business, s'adressant aux DSI.

Grâce à la qualité de ses normes de sécurité et de contrôle, le datacenter Sen Connect a reçu la certification Tiers 3, attribuée par Uptime Institute. Ayant répondu aux 45 critères d'exigence requis par l'organisation, le datacenter Sen Connect devient le premier datacenter certifié Tiers 3 de l'Afrique de l'Ouest francophone.