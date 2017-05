Cameroun: Bonabéri - La circulation plus fluide

« Depuis le début des travaux, on a eu un ralentissement de l'activité. Nous n'arrivions plus à respecter les délais de livraison de nos produits. Mais depuis quelques semaines, la circulation s'est améliorée et les affaires reprennent, même si ça n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. » Son souhait, que cette note positive se perpétue.

On peut également noter des travaux moins intenses à la sortie Ouest de Douala. Sur ce dernier point, Mathieu M., habitué des motos, préfère rester dubitatif : « Est-ce que les gars-là finissent les travaux ? Ils avancent, après ils reviennent travailler sur un espace qu'ils avaient déjà traversé et c'est ça qui crée les embouteillages. Mais tout ce mois de mai quand même, ça passe vraiment. »

Cette circulation plus aérée, Yvette N. n'est pas la seule à la vivre. Car depuis près d'un mois maintenant, Bonabéri passe mieux. Conséquence sans doute des mesures prises par les entreprises exécutantes des grands chantiers dans cette partie de la ville, après la descente et les prescriptions du gouverneur du Littoral en avril dernier. Mais aussi du travail sur le terrain du peloton routier motorisé de Bonabéri qui depuis quelques mois s'attelle à faciliter la traversée du pont sur le Wouri.

