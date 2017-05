Cameroun: La très chère autoroute Yaoundé-Nsimalen

Les 12 km de la section urbaine de cette infrastructure affiche un coût prévisionnel de 190 milliards de CFA, soit 15,5 milliards le kilomètre. Le prix pour changer le visage de la capitale politique

Une correction sémantique est en train d'être opérée sur l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Selon les documents officiels disponibles, si la section rurale (de Nsimalen à Ahala) garde le nom d'autoroute, la suite de cette infrastructure sur la section urbaine porte le nom de « voie rapide urbaine ». « Une autoroute a des caractéristiques précises, dont celles de ne permettre aucun croisement à niveau et être accessible grâce à des points aménagés à cet effet.

Ce qu'on prévoit à l'intérieur de Yaoundé ne peut donc pas porter ce nom », corrige un haut responsable du ministère de l'Habitat et du développement urbain, le maitre d'ouvrage de ce projet. Mais bien plus que ce problème de patronyme, c'est le coût de cette section urbaine qui hérisse les cheveux.

Dans le cadre de l'élaboration des termes de référence de l'étude d'impact environnemental et social, le gouvernement a rendu public, en décembre 2016, le coût prévisionnel de l'infrastructure qui traversera Yaoundé, d'est en ouest. Le montant des 12,3 km projetés est estimé à 190 milliards de FCFA, exactement 189, 861 milliards, dont 185 milliards correspondant aux travaux et 4,7 milliards aux études. « Ce montant sera affiné à la suite des études d'exécution », précise le document. Mais on peut déjà avec cette estimation indiquer que le coût unitaire prévisionnel est de 15,5 milliards le kilomètre. Ce serait à ce jour la route la plus chère jamais construite au Cameroun.

L'autoroute Yaoundé-Douala en construction, déjà jugée d'un coût élevé avec un montant de 284 milliards pour 68 km,soit plus de 4 milliards le kilomètre, est donc ici battue à plate couture.

C'est vrai qu'il existe de nombreux ouvrages d'art sur ce tracé, dont certains vont fondamentalement changer le visage de la capitale politique. En effet, la section urbaine dite de prolongement à voie rapide de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen est répartie en trois lots confiés à trois entreprises de construction distinctes.

Le premier lot de 6,1 km sera réalisé par le Groupement sino-français Sinohydro/Louis Berger et partira d'Ahala au carrefour Trois statues en passant par le carrefour Nsam. Il y est prévu un raccordement en pont aérien avec la section rase campagne, un échangeur avec giratoire dénivelé au carrefour Nsam et un autre au carrefour Trois statues.

Le second lot portera sur 2,3 km et sera construit par le Groupement sino-français China road & Bridge corporation (CRBC)/Louis Berger. Il part du carrefour Trois statues à la poste centrale en passant par le mess des officiers. Il disposera de trois échangeurs dont un au niveau de Oil Libya Olezoa, long de 50 m, la voie principale passera en bas et l'échangeur au-dessus, un autre au mess des officiers avec un pont aérien de 120 m environ, faisant office de voie principale qui traverse le Mfoundi pour atterrir après la montée Zoe et un 3ème échangeur à la poste centrale avec un rond-point au-dessus de la voie principale.

Un pont aérien sera établi pour raccorder le tronçon venant du ministère des Finances à celui longeant la SNI pour améliorer la fluidité des trafics et assurer la circulation rapide des cortèges officiels, en gardant au maximum la configuration actuelle du site.

Le dernier lot sera l'œuvre du Groupement Arab Contractors/Louis Berger et s'étalera sur un linéaire de 3,9 km jusqu'à l'esplanade de la sous préfecture Tsinga. Un premier échangeur sera à l'actuel échangeur simplifié. La voie principale qui passe au-dessus sera élargie à 4 voies tandis que la voie inférieure va être réaménagée.

Le 2ème échangeur, qui mesure 930 m, est situé au carrefour Warda, il part du Palais dessports au supermarché Mahima. Un embranchement est prévu pour raccorder le tronçon venant du collège de la Retraite à cet échangeur. Un 3e échangeur est prévu au carrefour du Hilton, mesurant 790 m de long et construit en deux niveaux. Il est aussi constant que ce projet induira un volet indemnisation important au regard des nombreux déguerpissements qui vont être effectués et du coût du foncier sur les sites touchés. Pour le moment, il n'est pas possible de chiffrer ce que l'Etat devra posersur le tapis, mais le prix à payer sera élevé.