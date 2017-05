Cameroun: Les Lions Indomptables et les dépenses de luxe

Pas vraiment. Les vieilles habitudes ont, généralement, la peau dure. Au demeurant, les nouveaux gestionnaires, récemment nommés au sein de l'équipe nationale fanion sont entrés en fonction. Reste seulement à souhaiter que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Leur premier test grandeur nature sera à Malabo, mais aussi en Espagne, où les Lions joueront contre la Colombie le 13 juin prochain pour le compte de la journée Fifa. On espère que leur entrée en matière ne tournera pas en eau de boudin.

Et plusieurs fois d'ailleurs, la banlieue de Mbankomo, a servi de cadre de travail à la sélection nationale fanion. En termes de coûts, quel serait le gap entre Malabo et Mbankomo? La comparaison est quasi-impossible. L'expédition de Malabo est nettement onéreuse. Nous vous faisons grâce des chiffres. Mais rien que les frais liés à la logistique et ceux inhérents aux frais de mission de la délégation, constituent déjà une charge substantielle. Après « Bruxellesgate », c'est peut-être « Malabogate » qui risquerait de défrayer la chronique.

Fondamentalement, rien ne justifierait le fait que les Lions jouent un match officiel à Yaoundé et aillent plutôt faire leur regroupement à Malabo. A priori, tout se passe comme si le Cameroun manque de cadre idéal pour une bonne mise au vert. À ce sujet, le centre d'excellence de la Caf de Mbankomo aurait-il déjà fermé ses portes? Que non. Pourtant, C'est un cadre aux allures monastiques, propice à un travail de concentration optimale.

Voici une fois de plus les Lions Indomptables du Cameroun sous les feux de l'actualité. Le 10 juin 2017 au stade Ahmadou Ahidjo, les Lions seront opposés aux Lions de l'Atlas du Maroc, pour le compte des éliminatoires de la Can 2019, dont le Cameroun abritera la phase finale. Ces éliminatoires, c'est le cas de le préciser, s'inscrivent dans la logique des matchs de rodage pour les Lions, le Cameroun en tant que pays hôte, étant qualifié d'office.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.