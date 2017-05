Cameroun: Le régime de Biya accusé de négocier avec Boko Haram

Cette dernière allusion, note-t-on, vise directement l'enlisement de la crise anglophone, qui paralyse ces deux régions depuis plus de 6 mois à la suite de revendications au départ corporatistes d'avocats et d'enseignants, qui se sont ensuite muées en exigences de fédéralisme voire de séparatisme.

Dans un communiqué publié à l'issue des assises de son bureau exécutif national (NEC), tenues le week-end dernier dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, Bamenda, il a aussi pris acte de ce que le pouvoir mène une guerre non déclarée contre les citoyens d’obédience anglophone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Au même moment, déplore SDF, « les membres de la société civile, avec lesquels son régime était en négociation et devrait maintenir le dialogue, ont été enlevés, déportés et enfermés à Yaoundé et sont accusés de terrorisme».

